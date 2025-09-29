Classificação atualizada da Copa do Mundo Sub-20: confira a tabela em tempo real
Mundial Sub-20 2025 no Chile: 24 seleções, incluindo o Brasil, lutam pelo título. Dois primeiros de cada grupo e os melhores terceiros avançam.
O Mundial Sub-20 de futebol masculino de 2025 acontece no Chile entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro. Ao todo, 24 seleções entram em campo em busca do título mais importante da categoria, incluindo o Brasil.
As equipes foram distribuídas em seis grupos após um sorteio, e avançam para as oitavas de final os dois primeiros de cada chave, além dos quatro melhores terceiros colocados.
O Brasil, dono de cinco títulos, garantiu sua vaga no torneio ao vencer o Sul-Americano Sub-20. A Argentina segue como a maior campeã da história da competição, com seis troféus, enquanto o Uruguai, atual campeão, conquistou a taça ao superar a Itália na decisão de 2023.
Tabela da primeira fase do Mundial Sub-20 de futebol 2025
Grupo A
- Japão – 3 pontos
- Chile – 3 pontos
- Egito – 0 pontos
- Nova Zelândia – 0 pontos
Grupo B
- Paraguai – 3 pontos
- Ucrânia – 3 pontos
- Panamá – 0 pontos
- Coreia do Sul – 0 pontos
Grupo C
- Marrocos – 3 pontos
- México – 1 ponto
- Brasil – 1 ponto
- Espanha – 0 pontos
Grupo D
- Argentina – 3 pontos
- Itália – 3 pontos
- Austrália – 0 pontos
- Cuba – 0 pontos
Grupo E
- Estados Unidos – 0 pontos
- Nova Caledônia – 0 pontos
- França – 0 pontos
- África do Sul – 0 pontos
Grupo F
- Colômbia – 0 pontos
- Arábia Saudita – 0 pontos
- Noruega – 0 pontos
- Nigéria – 0 pontos
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Chaveamento da próxima fase do Mundial
Oitavas de final
- 7 de outubro (terça-feira) - 16h30: 2A x 2C
- 7 de outubro (terça-feira) - 20h: 1B x 3ACD
- 8 de outubro (quarta-feira) - 16h30: 1D x 3BEF
- 8 de outubro (quarta-feira) - 16h30: 1F x 2E
- 8 de outubro (quarta-feira) - 20h: 2B x 2F
- 8 de outubro (quarta-feira) - 20h: 1A x 3CDE
- 9 de outubro (quinta-feira) - 16h30: 1E x 2D
- 9 de outubro (quinta-feira) - 20h: 1C x 3ABF