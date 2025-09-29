fechar
Selecao brasileira | Notícia

Classificação atualizada da Copa do Mundo Sub-20: confira a tabela em tempo real

Mundial Sub-20 2025 no Chile: 24 seleções, incluindo o Brasil, lutam pelo título. Dois primeiros de cada grupo e os melhores terceiros avançam.

Por João Victor Tavares Publicado em 29/09/2025 às 15:23
Seleção brasileira comemora o título do Sul-Americano Sub-20
Seleção brasileira comemora o título do Sul-Americano Sub-20 - Divulgação / CBF

O Mundial Sub-20 de futebol masculino de 2025 acontece no Chile entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro. Ao todo, 24 seleções entram em campo em busca do título mais importante da categoria, incluindo o Brasil.

As equipes foram distribuídas em seis grupos após um sorteio, e avançam para as oitavas de final os dois primeiros de cada chave, além dos quatro melhores terceiros colocados.

O Brasil, dono de cinco títulos, garantiu sua vaga no torneio ao vencer o Sul-Americano Sub-20. A Argentina segue como a maior campeã da história da competição, com seis troféus, enquanto o Uruguai, atual campeão, conquistou a taça ao superar a Itália na decisão de 2023.

Tabela da primeira fase do Mundial Sub-20 de futebol 2025

Grupo A

  1. Japão – 3 pontos
  2. Chile – 3 pontos
  3. Egito – 0 pontos
  4. Nova Zelândia – 0 pontos

Grupo B

  1. Paraguai – 3 pontos
  2. Ucrânia – 3 pontos
  3. Panamá – 0 pontos
  4. Coreia do Sul – 0 pontos

Grupo C

  1. Marrocos – 3 pontos
  2. México – 1 ponto
  3. Brasil – 1 ponto
  4. Espanha – 0 pontos

Grupo D

  1. Argentina – 3 pontos
  2. Itália – 3 pontos
  3. Austrália – 0 pontos
  4. Cuba – 0 pontos

Grupo E

  1. Estados Unidos – 0 pontos
  2. Nova Caledônia – 0 pontos
  3. França – 0 pontos
  4. África do Sul – 0 pontos

Grupo F

  1. Colômbia – 0 pontos
  2. Arábia Saudita – 0 pontos
  3. Noruega – 0 pontos
  4. Nigéria – 0 pontos

Chaveamento da próxima fase do Mundial

Oitavas de final

  • 7 de outubro (terça-feira) - 16h30: 2A x 2C
  • 7 de outubro (terça-feira) - 20h: 1B x 3ACD
  • 8 de outubro (quarta-feira) - 16h30: 1D x 3BEF
  • 8 de outubro (quarta-feira) - 16h30: 1F x 2E
  • 8 de outubro (quarta-feira) - 20h: 2B x 2F
  • 8 de outubro (quarta-feira) - 20h: 1A x 3CDE
  • 9 de outubro (quinta-feira) - 16h30: 1E x 2D
  • 9 de outubro (quinta-feira) - 20h: 1C x 3ABF

