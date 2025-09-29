Classificação atualizada da Copa do Mundo Sub-20: confira a tabela em tempo real

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Mundial Sub-20 2025 no Chile: 24 seleções, incluindo o Brasil, lutam pelo título. Dois primeiros de cada grupo e os melhores terceiros avançam.

O Mundial Sub-20 de futebol masculino de 2025 acontece no Chile entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro. Ao todo, 24 seleções entram em campo em busca do título mais importante da categoria, incluindo o Brasil.

As equipes foram distribuídas em seis grupos após um sorteio, e avançam para as oitavas de final os dois primeiros de cada chave, além dos quatro melhores terceiros colocados.

O Brasil, dono de cinco títulos, garantiu sua vaga no torneio ao vencer o Sul-Americano Sub-20. A Argentina segue como a maior campeã da história da competição, com seis troféus, enquanto o Uruguai, atual campeão, conquistou a taça ao superar a Itália na decisão de 2023.

Tabela da primeira fase do Mundial Sub-20 de futebol 2025

Grupo A

Japão – 3 pontos Chile – 3 pontos Egito – 0 pontos Nova Zelândia – 0 pontos

Grupo B

Paraguai – 3 pontos Ucrânia – 3 pontos Panamá – 0 pontos Coreia do Sul – 0 pontos

Grupo C

Marrocos – 3 pontos México – 1 ponto Brasil – 1 ponto Espanha – 0 pontos

Grupo D

Argentina – 3 pontos Itália – 3 pontos Austrália – 0 pontos Cuba – 0 pontos

Grupo E

Estados Unidos – 0 pontos Nova Caledônia – 0 pontos França – 0 pontos África do Sul – 0 pontos

Grupo F

Colômbia – 0 pontos Arábia Saudita – 0 pontos Noruega – 0 pontos Nigéria – 0 pontos

Chaveamento da próxima fase do Mundial

Oitavas de final