Mundial Sub-20 da FIFA: confira os grupos, onde assistir e agenda completa
Acompanhe a Copa do Mundo Sub-20 2025 no Chile! Brasil enfrenta México, Marrocos e a seleção da Espanha na primeira fase em busca pelo título mundial.
A Copa do Mundo FIFA Sub-20 2025 começa no Chile entre 27 de setembro e 19 de outubro, reunindo 24 equipes de todo o mundo.
O Brasil está no grupo C, ao lado de México, Marrocos e Espanha, e estreia enfrentando esses rivais na primeira fase.
Os dois melhores de cada grupo, junto com os quatro melhores terceiros colocados, avançam para o mata-mata, que seguirá até a grande final, marcada para 19 de outubro, no Estádio Nacional Julio Martínez Prádanos, em Santiago.
Grupos da Copa do Mundo FIFA Sub-20 2025
- Grupo A: Chile, Nova Zelândia, Japão, Egito
- Grupo B: Coreia do Sul, Ucrânia, Paraguai, Panamá
- Grupo C: Brasil, México, Marrocos, Espanha
- Grupo D: Itália, Austrália, Cuba, Argentina
- Grupo E: Estados Unidos, Nova Caledônia, França, África do Sul
Onde assistir a Copa do Mundo FIFA Sub-20 2025?
A Copa do Mundo FIFA Sub-20 2025 terá transmissão ao vivo pela CazeTV, canal de YouTube do influenciador Casimiro Miguel, e na plataforma de streaming FIFA+.
Agenda completa do Mundial
- Fase de grupos: de 27 de setembro a 5 de outubro
- Oitavas de final: de 7 a 9 de outubro
- Quartas de final: 11 e 12 de outubro
- Semifinais: 15 de outubro
- Disputa do terceiro lugar: 18 de outubro
- Final: 19 de outubro