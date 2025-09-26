fechar
Futebol | Notícia

Mundial Sub-20 da FIFA: confira os grupos, onde assistir e agenda completa

Acompanhe a Copa do Mundo Sub-20 2025 no Chile! Brasil enfrenta México, Marrocos e a seleção da Espanha na primeira fase em busca pelo título mundial.

Por João Victor Tavares Publicado em 26/09/2025 às 15:11
Troféu da Copa do Mundo Sub-20
Troféu da Copa do Mundo Sub-20 - (Foto: Reprodução/Fifa)

A Copa do Mundo FIFA Sub-20 2025 começa no Chile entre 27 de setembro e 19 de outubro, reunindo 24 equipes de todo o mundo.

O Brasil está no grupo C, ao lado de México, Marrocos e Espanha, e estreia enfrentando esses rivais na primeira fase.

Os dois melhores de cada grupo, junto com os quatro melhores terceiros colocados, avançam para o mata-mata, que seguirá até a grande final, marcada para 19 de outubro, no Estádio Nacional Julio Martínez Prádanos, em Santiago.

Grupos da Copa do Mundo FIFA Sub-20 2025

  • Grupo A: Chile, Nova Zelândia, Japão, Egito
  • Grupo B: Coreia do Sul, Ucrânia, Paraguai, Panamá
  • Grupo C: Brasil, México, Marrocos, Espanha
  • Grupo D: Itália, Austrália, Cuba, Argentina
  • Grupo E: Estados Unidos, Nova Caledônia, França, África do Sul

Onde assistir a Copa do Mundo FIFA Sub-20 2025?

A Copa do Mundo FIFA Sub-20 2025 terá transmissão ao vivo pela CazeTV, canal de YouTube do influenciador Casimiro Miguel, e na plataforma de streaming FIFA+.

Agenda completa do Mundial

  • Fase de grupos: de 27 de setembro a 5 de outubro
  • Oitavas de final: de 7 a 9 de outubro
  • Quartas de final: 11 e 12 de outubro
  • Semifinais: 15 de outubro
  • Disputa do terceiro lugar: 18 de outubro
  • Final: 19 de outubro

