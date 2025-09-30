fechar
Transmissão Kairat x Real Madrid ao vivo online: Grátis no SBT? Veja onde assistir pela Champions League 2024/25

O maior campeão da competição internacional é atração no Cazaquistão para o confronto contra um clube estreante no torneio; veja os detalhes

Por Robert Sarmento Publicado em 30/09/2025 às 12:40
Vinicius Júnior, Arda Guler e Mbappé abraçados
Vinicius Júnior, Arda Guler e Mbappé abraçados - Instagram/Real Madrid

O Real Madrid enfrenta o Kairat, que disputa a Champions League pela primeira vez, nesta terça-feira (30/09). A bola rola às 13h45 (horário de Brasília), em Almaty, no Cazaquistão.

  • Data: 30 de setembro de 2025.
  • Hora: 13h45 (horário de Brasília).
  • Local: Central Stadium, em Almaty (Cazaquistão).

Apesar de ser uma grande atração, os comandados de Xabi Alonso deixaram uma má impressão ao serem goleados por 5 a 2 pelo Atlético de Madrid no clássico no último sábado (27/09).

Além disso, o técnico espanhol tem cinco desfalques para a partida: Rüdiger, Mendy e Alexander-Arnold já estavam no Departamento Médico; Éder Militão e Carvajal entram na lista.

Escalação do Kairat: Kalmurza, Tapalov, Martynovich, Sorokin e Mata; Kassabulat e Arad; Mrynskiy, Jorginho, e Gromyko; Satpaev. Técnicor: Rafael Urazbakhtin.

Escalação do Real Madrid: Courtois; Asencio, Huijsen, Carreras e Fran Garcia; Valverde e Tchouameni; Mastantuono, Arda Guler, Vinicius Júnior; Mbappé. Técnico: Xabi Alonso.

Instagram/Real Madrid
Jogadores do Real Madrid em cumprimento após gol - Instagram/Real Madrid

Transmissão Kairat x Real Madrid ao vivo online

No Brasil, o duelo não tem transmissão de televisão aberta. Sendo assim, a único opção para assistir com imagens na internet é através de assinatura do canal de streaming HBO Max.

Como assistir a Champions League na HBO Max?

  • Entre no site ou baixe o aplicativo para Android e iOS.
  • Na sequência, clique em "Entrar" ou "Assine agora".
  • Por fim, adicione seu login e senha ou crie uma conta (escolha um plano).

Acesse a plataforma pelo PC ou Mobile:

  • Computador: Abra seu navegador de internet e acesse hbomax.com/br/pt.
  • Dispositivos móveis ou Smart TVs: Baixe o aplicativo na loja do seu aparelho.

