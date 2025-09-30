Jogos de hoje (30/09/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O dia marca o começo da 2ª rodada da Fase de Liga da Champions League, além disso da abertura da 26ª rodada do Brasileirão Série A e Série B

Os jogos de hoje (30/09/25) trazem nove confrontos que abrem 2ª rodada da Fase de Liga da Champions League 2024/25, com Real Madrid, Chelsea, Bayern, Liverpool e mais em campo.

No Brasil, tem o Campeonato Brasileiro. O Atlético-MG enfrenta o Juventude pela Série A, enquanto na Série B há o clássico goiano entre Goiás e Atlético-GO no estádio da Serrinha, em Goiânia.

Jogos de futebol hoje (30/09/2025)

Abaixo, veja a agenda completa do futebol, onde assistir ao vivo e horários. Caso haja qualquer mudança na programação desta terça-feira, as responsabilidades serão das emissoras.

Brasileirão Série A

26ª rodada

21h30 - Atlético-MG x Juventude - SporTV, Globoplay e Premiere

Brasileirão Série B

29ª rodada

21h35 - Goiás x Atlético-GO - RedeTV!, Desimpedidos, ESPN e Disney+



UEFA Champions League 2025/26

2ª rodada - Fase de Liga

13h45 - Atalanta x Club Brugge - Space e HBO Max



13h45 - Kairat Almaty x Real Madrid - TNT e HBO Max



- TNT e HBO Max 16h - Atlético de Madrid x Eintracht Frankfurt - HBO Max

- HBO Max 16h - Bodo/Glimt x Tottenham - HBO Max

- HBO Max 16h - Chelsea x Benfica - SBT, +SBT, TNT e HBO Max

16h - Galatasaray x Liverpool - Space e HBO Max

- Space e HBO Max 16h - Internazionale x Slavia Praga - HBO Max

- HBO Max 16h - Olympique de Marseille x Ajax - HBO Max

16h - Pafos x Bayern de Munique - HBO Max

UEFA Youth League

2ª rodada - Fase de Liga

09h - Atalanta x Club Brugge - UEFA.tv

11h - Chelsea x Benfica - UEFA.tv

Copa do Mundo Sub-20

2ª rodada - Fase de grupos

17h - Egito x Nova Zelândia - FIFA+

17h - Panamá x Ucrânia - CazéTV e FIFA+

20h - Chile x Japão - CazéTV e FIFA+

20h - Coreia do Sul x Paraguai FIFA+



Major League Soccer

Temporada regular

20h30 - Inter Miami x Chicago Fire - Apple TV+

AFC Champions League Elite



2ª rodada

15h15 - Al Ittihad x Shabab Al Ahly - ESPN4 e Disney+



EFL Championship

8ª rodada

16h - Derby County x Charlton - Disney+



Serie B



6ª rodada

15h30 - Palermo x Venezia - SportyNet (TV fechada e YouTube)

3. Fußball-Liga

9ª rodada

14h - Hansa Rostock x Energie Cottbus - Canal GOAT e OneFootball

Brasileirão Sub-17

Quartas de final - Jogo único

15h - Palmeiras x Vasco - SporTV e Globoplay

17h30 - Flamengo x Atlético-MG - SporTV e Globoplay

Copa do Caribe da Concacaf

4ª rodada - Fase de grupos

21h - Mount Pleasant x O&M FC - Disney+

21h - Moca x Robinhood -Disney+

Copa Centro-Americana da Concacaf

4ª rodada - Fase de grupos

23h - Motagua x Alajuelense - Disney+



Copa dos Campeões Feminina da Concacaf

3ª rodada - Fase de grupos