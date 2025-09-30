Jogos de hoje (30/09/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários
O dia marca o começo da 2ª rodada da Fase de Liga da Champions League, além disso da abertura da 26ª rodada do Brasileirão Série A e Série B
Os jogos de hoje (30/09/25) trazem nove confrontos que abrem 2ª rodada da Fase de Liga da Champions League 2024/25, com Real Madrid, Chelsea, Bayern, Liverpool e mais em campo.
No Brasil, tem o Campeonato Brasileiro. O Atlético-MG enfrenta o Juventude pela Série A, enquanto na Série B há o clássico goiano entre Goiás e Atlético-GO no estádio da Serrinha, em Goiânia.
Jogos de futebol hoje (30/09/2025)
Abaixo, veja a agenda completa do futebol, onde assistir ao vivo e horários. Caso haja qualquer mudança na programação desta terça-feira, as responsabilidades serão das emissoras.
Brasileirão Série A
26ª rodada
- 21h30 - Atlético-MG x Juventude - SporTV, Globoplay e Premiere
Brasileirão Série B
29ª rodada
- 21h35 - Goiás x Atlético-GO - RedeTV!, Desimpedidos, ESPN e Disney+
UEFA Champions League 2025/26
2ª rodada - Fase de Liga
- 13h45 - Atalanta x Club Brugge - Space e HBO Max
- 13h45 - Kairat Almaty x Real Madrid - TNT e HBO Max
- 16h - Atlético de Madrid x Eintracht Frankfurt - HBO Max
- 16h - Bodo/Glimt x Tottenham - HBO Max
- 16h - Chelsea x Benfica - SBT, +SBT, TNT e HBO Max
- 16h - Galatasaray x Liverpool - Space e HBO Max
- 16h - Internazionale x Slavia Praga - HBO Max
- 16h - Olympique de Marseille x Ajax - HBO Max
- 16h - Pafos x Bayern de Munique - HBO Max
UEFA Youth League
2ª rodada - Fase de Liga
- 09h - Atalanta x Club Brugge - UEFA.tv
- 11h - Chelsea x Benfica - UEFA.tv
Copa do Mundo Sub-20
2ª rodada - Fase de grupos
- 17h - Egito x Nova Zelândia - FIFA+
- 17h - Panamá x Ucrânia - CazéTV e FIFA+
- 20h - Chile x Japão - CazéTV e FIFA+
- 20h - Coreia do Sul x Paraguai FIFA+
Major League Soccer
Temporada regular
- 20h30 - Inter Miami x Chicago Fire - Apple TV+
AFC Champions League Elite
2ª rodada
- 15h15 - Al Ittihad x Shabab Al Ahly - ESPN4 e Disney+
EFL Championship
8ª rodada
- 16h - Derby County x Charlton - Disney+
Serie B
6ª rodada
- 15h30 - Palermo x Venezia - SportyNet (TV fechada e YouTube)
3. Fußball-Liga
9ª rodada
- 14h - Hansa Rostock x Energie Cottbus - Canal GOAT e OneFootball
Brasileirão Sub-17
Quartas de final - Jogo único
- 15h - Palmeiras x Vasco - SporTV e Globoplay
- 17h30 - Flamengo x Atlético-MG - SporTV e Globoplay
Copa do Caribe da Concacaf
4ª rodada - Fase de grupos
- 21h - Mount Pleasant x O&M FC - Disney+
- 21h - Moca x Robinhood -Disney+
Copa Centro-Americana da Concacaf
4ª rodada - Fase de grupos
- 23h - Motagua x Alajuelense - Disney+
Copa dos Campeões Feminina da Concacaf
3ª rodada - Fase de grupos
- 22h - América-MEX x Orlando Pride - Disney+