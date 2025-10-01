Novo calendário da CBF: Veja as principais mudanças para o futebol brasileiro no ano que vem

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

CBF oficializou hoje o calendário 2026 com estaduais reduzidos, criação da Copa Sul-Sudeste e Copa do Brasil ampliada para 126 clubes

A CBF apresentou nesta quarta-feira (1º), no Rio de Janeiro, o novo calendário do futebol brasileiro para o ciclo 2026 a 2029. As alterações têm como foco reduzir a sobrecarga de jogos nos clubes da Série A e ampliar as oportunidades para equipes de menor investimento, equilibrando o calendário nacional. Confira abaixo as principais mudanças:

Estaduais mais curtos

Os campeonatos estaduais terão máximo de 11 datas, entre 11 de janeiro e 8 de março. A mudança busca diminuir o desgaste físico de atletas de clubes da elite e, ao mesmo tempo, manter calendário ativo para equipes que não participam de torneios nacionais

Copa do Brasil ampliada

A Copa do Brasil passará de 92 para 126 clubes em 2026, alcançando 128 em 2027. Outra novidade é que todos os times da Série A entrarão apenas na 5ª fase, medida que reduz de uma a três datas no calendário dos grandes. A competição terá final em jogo único e um total de 155 partidas

Novas competições regionais

Além da Copa do Nordeste e da Copa Verde, a CBF criou a Copa Sul-Sudeste, todas com 10 datas fixas no calendário.

Copa do Nordeste: aumentará de 16 para 20 clubes;

Copa Verde: seguirá com 24 clubes, mas com 70 jogos no total, dividida em Copa Norte e Copa Centro-Oeste;

Copa Sul-Sudeste: terá 12 clubes e 42 jogos.



Importante: clubes classificados para torneios da Conmebol não poderão disputar essas copas regionais

Séries do Brasileirão

Série A: segue com 20 clubes e 38 rodadas, entre 28 de janeiro e 2 de dezembro.

Série B: também com 20 clubes, vai de 21 de março a 28 de novembro.

Série C: manterá 20 clubes em 2026, mas passará a 24 em 2027 e a 28 em 2028, quando terá dois grupos de 14 equipes e rebaixamento de seis clubes.

Série D: ampliada para 96 clubes já em 2026, com mínimo de 10 partidas por time e máximo de 22

Impactos gerais

A expectativa da CBF é que o modelo possa reduzir até 15% das partidas para clubes da Série A e aumentar em 26% o número de clubes com calendário nacional. A entidade ainda espera movimentar R$ 1,3 bilhão em investimentos nas competições em 2026.