Novo calendário da CBF: Veja as principais mudanças para o futebol brasileiro no ano que vem
CBF oficializou hoje o calendário 2026 com estaduais reduzidos, criação da Copa Sul-Sudeste e Copa do Brasil ampliada para 126 clubes
A CBF apresentou nesta quarta-feira (1º), no Rio de Janeiro, o novo calendário do futebol brasileiro para o ciclo 2026 a 2029. As alterações têm como foco reduzir a sobrecarga de jogos nos clubes da Série A e ampliar as oportunidades para equipes de menor investimento, equilibrando o calendário nacional. Confira abaixo as principais mudanças:
Estaduais mais curtos
Os campeonatos estaduais terão máximo de 11 datas, entre 11 de janeiro e 8 de março. A mudança busca diminuir o desgaste físico de atletas de clubes da elite e, ao mesmo tempo, manter calendário ativo para equipes que não participam de torneios nacionais
Copa do Brasil ampliada
A Copa do Brasil passará de 92 para 126 clubes em 2026, alcançando 128 em 2027. Outra novidade é que todos os times da Série A entrarão apenas na 5ª fase, medida que reduz de uma a três datas no calendário dos grandes. A competição terá final em jogo único e um total de 155 partidas
Novas competições regionais
- Além da Copa do Nordeste e da Copa Verde, a CBF criou a Copa Sul-Sudeste, todas com 10 datas fixas no calendário.
- Copa do Nordeste: aumentará de 16 para 20 clubes;
- Copa Verde: seguirá com 24 clubes, mas com 70 jogos no total, dividida em Copa Norte e Copa Centro-Oeste;
- Copa Sul-Sudeste: terá 12 clubes e 42 jogos.
- Importante: clubes classificados para torneios da Conmebol não poderão disputar essas copas regionais
Séries do Brasileirão
- Série A: segue com 20 clubes e 38 rodadas, entre 28 de janeiro e 2 de dezembro.
- Série B: também com 20 clubes, vai de 21 de março a 28 de novembro.
- Série C: manterá 20 clubes em 2026, mas passará a 24 em 2027 e a 28 em 2028, quando terá dois grupos de 14 equipes e rebaixamento de seis clubes.
- Série D: ampliada para 96 clubes já em 2026, com mínimo de 10 partidas por time e máximo de 22
Impactos gerais
A expectativa da CBF é que o modelo possa reduzir até 15% das partidas para clubes da Série A e aumentar em 26% o número de clubes com calendário nacional. A entidade ainda espera movimentar R$ 1,3 bilhão em investimentos nas competições em 2026.