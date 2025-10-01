Copa do Nordeste 2026: novo formato e times classificados; Santa Cruz e Náutico fora

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

CBF divulgou formato da Copa do Nordeste 2026 nesta quarta-feira (1); Bahia e Ceará podem ficar fora caso confirmem vaga em torneios da Conmebol

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quarta-feira (1º de outubro) o calendário da temporada do ano que vem, o que inclui o novo formato da Copa do Nordeste 2026, que será disputada de 25 de março a 7 de junho. A intenção da CBF ao reorganizar o calendário visa permitir que as competições não sejam estranguladas ao longo dos próximos anos.

A competição terá mudanças importantes: serão 4 grupos com 5 clubes cada, totalizando 20 times. Cada grupo irá enfrentar um outro grupo determinado por sorteio, resultando em cinco rodadas. Os dois melhores de cada chave avançam ao mata-mata, com quartas de final (jogo único), semifinal e final (esses dois ida e volta).

O campeão da Copa do Nordeste terá vaga na Copa do Brasil 2027, na terceira fase.

O critério de classificação deixa de ser o ranking nacional e passa a contemplar campeões e vice-campeões de cada campeonato estadual do Nordeste. Apesar da mudança, a distribuição de vagas segue igual. Bahia e Ceará terão direito a três vagas cada, enquanto Pernambuco tem duas.

Além disso, há uma ressalva: clubes que disputarem competições da Conmebol (Libertadores, Sul-Americana ou Recopa) não poderão disputar a Copa do Nordeste. Isso é uma forma que a CBF encontrou de preservar os clubes evitando o choque de datas.

Esse detalhe pode impedir Bahia e Ceará de estarem ano que vem na Copa do Nordeste. Os dois times hoje estão em zona de classificação para torneios continentais via Campeonato Brasileiro e estariam fora da competição regional no próximo ano, abrindo espaço para outros clubes dos respectivos estados.

Em Pernambuco, o Sport (campeão) e o Retrô (vice) garantiram presença, enquanto Santa Cruz e Náutico ficam fora do torneio de 2026.

Neste ano, o Bahia foi campeão da Copa do Nordeste, superando o Confiança na final. A decisão, assim como toda a competição, teve transmissão ao vivo e de graça da TV Jornal, com exclusividade na TV aberta em Pernambuco.

Integrada às afiliadas do SBT no Nordeste (TV Difusora, TV Jangadeiro, TV Cidade Verde, TV Ponta Negra, TV Tambaú, TV Borborema, TV Aratu, TV Ponta Verde), a TV Jornal Recife e a TV Jornal Caruaru transmitem a Copa do Nordeste desde 2018, dando um espetáculo de transmissão e cobertura para o torcedor da região.

Clubes classificados para a Copa do Nordeste 2026