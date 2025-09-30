Globo cresce o olho no sucesso da Copa do Nordeste e planeja tirar do SBT
Sem tempo a perder, a Globo não esconde que tem interesse em transmitir, em 2026, a Copa do Nordeste. Segundo a coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo, a emissora carioca já falou abertamente o assunto com a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e os clubes baianos.
A Globo já exibe a Copa do Nordeste no seu pay-per-view de futebol, Premiere, mas deseja expandir para a TV aberta, com transmissão apenas para afiliadas do Nordeste, no canal fechado do SporTV e no seu novo canal do YouTube, GETV.
O súbito interesse da emissora carioca pelo evento não é à toa. A emissora percebeu a audiência alta que o Premiere conquistou com a Copa do Nordeste, o que impactou também no aumento da assinatura. Cidades como Fortaleza, Recife e Salvador não decepcionam no quesito ibope quando transmitem a competição.
Porém, existe uma pedra no sapato da emissora carioca, o SBT. A emissora de Silvio Santos deseja continuar transmitindo as partidas. No momento, a CBF está de olho nas negociações e vendo como será o cenário da competição para 2026. Existe uma intenção de a Copa do Nordeste ser mais enxuta.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br