Transmissão Napoli x Sporting ao vivo online: confira onde assistir

Derrotados em seu último jogo na Serie A, contra o Milan, italianos buscaM seus primeiros pontos na Champions. Leões vêm de vitória na estreia

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 01/10/2025 às 13:30
Jogadores do Sporting comemoram gol
Jogadores do Sporting comemoram gol - Reprodução/ Sporting

Napoli e Sporting se enfrentam nesta quarta-feira (01/10), às 16h00 (horário de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, pela 2ª rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Onde assistir Napoli x Sporting ao vivo

A partida será transmitida ao vivo, com exclusividade pela plataforma de streaming HBO Max. Apenas os assinantes poderão acompanhar a partida.

 

 

Como chegam as equipes

Apesar de liderar o Campeonato Italiano, o time vive momento conturbado. Na Liga dos Campeões, o time napolitano perdeu para o Manchester City por 2 a 0 na estreia da competição. Na Serie A, a equipe vem de derrota para o Milan por 2 a 1.

O Sporting atravessa excelente fase na atual temporada. Além da goleada na estreia da Liga dos Campeões, diante do Kairat, por 4 a 1, a equipe de Lisboa vive grande início de temporada no Campeonato Português.

Ficha técnica

  • Data e Horário: 01/10 (quarta-feira) - 16h00 (horário de Brasília)
  • Competição: Liga dos Campeões - Rodada 2
  • Local: Estadio Diego Armando Maradona, Nápoles (Itália)
  • Onde Assistir: HBO Max

Prováveis Escalações

Napoli: Meret; Spinazzola, Beukema, Juan Jesus e Miguel Gutiérrez; Lobotka; Politano, Zambo Anguissa e De Bruyne e McTominay; Hojlund. Técnico: Antonio Conte

Sporting: Rui Silva; Iván Fresneda, Gonçalo Inácio, Debast e Maxi Araújo; Hjulmand e Kochorashvili; Geovany Quenda, Francisco Trincão e Pedro Gonçalves; Luis Suárez. Técnico: Rui Borges.

