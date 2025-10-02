Sport: Daniel Paulista possui dúvida na lateral direita para jogo contra Cruzeiro
O Leão visita a Raposa, no próximo domingo, em partida válida pela 27ª rodada da Série A do e conta com uma incógnita no lado direito da defesa
O Sport não terá muito tempo para lamentar o empate em casa com o Fluminense na última rodada do Brasileirão. O Leão enfrenta o Cruzeiro, no próximo domingo (5), às 20h30 (de Brasília), no Mineirão. Para a partida, o técnico Daniel Paulista possui uma "dor de cabeça" na lateral direita.
O lateral Matheus Alexandre recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá a suspensão automática. Além disso, Aderlan sentiu uma lesão muscular na coxa, não participou do último jogo e é dúvida para o embate com a Raposa.
"As suspensões iriam acontecer, sabíamos disso. Estamos tentando administrar da melhor forma sempre. Isso, em determinado momento, é até bom para gerar uma competitividade no grupo", afirmou o comandante leonino.
"Com relação ao Aderlan, houve um problema muscular com ele, ainda é uma incógnita. Matheus levou o terceiro cartão amarelo e vamos fazer de tudo para que ele esteja à disposição e não tenhamos que improvisar um jogador nessa posição", completou.
Por outro lado, Daniel conta com o retorno do atacante Derik Lacerda, que ficou de fora do empate com o Fluminense por causa do terceiro cartão amarelo. Ou seja, um reforço para o ataque, já que, mesmo não sendo centroavante de origem, Derik tem rendido mais que os atletas da posição.
"Eu tive uma conversa com Ramirez, Pablo e Gonçalo. Coloquei para eles que temos três atacantes, que executam basicamente a função e o Derik que tem sido acionado. Basicamente, eles brigam pelo mesmo espaço. O que vai determinar quem será escolhido é a situação do jogo e o desempenho no dia a dia", comentou Daniel.
Paciência no Sport
O treinador rubro-negro ainda reiterou que conta com Paciência, mas ele sentiu um desconforto muscular no aquecimento do jogo contra o Fluminense. "Gonçalo faz parte dos planos, está treinando e buscando o seu espaço. Porém, no aquecimento, sentiu um incômodo. Então, mesmo estando no banco, sabíamos que não iríamos contar com ele", disse.