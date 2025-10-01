Diretor geral de futebol do Sport detona arbitragem após empate com Fluminense
O Leão arrancou um empate por 2x2 com o Tricolor das Laranjeiras, nesta quarta-feira (1º), na Ilha do Retiro, em duelo válido pela 26ª rodada
Diretor geral de futebol do Sport, Enrico Ambrogini não poupou críticas à arbitragem e, principalmente, ao VAR, arbitro de vídeo, após o empate com o Fluminense, nesta quarta-feira (1º), na Ilha do Retiro. Em um desabafo forte, Ambrogini afirmou que o Sport se sente constantemente prejudicado e que a situação recorrente precisa de providências da Comissão de Arbitragem.
"Parece que a gente se sente palhaço aqui. Quem tem que vir aqui dar a cara somos nós. Tem sido recorrente. O Cintra, que está comandando a arbitragem, e é super atencioso conosco, precisa tomar uma providência. Termina dando margem para outras interpretações," disparou o diretor.
O principal foco da reclamação foi a sequência de lances controversos que culminaram em um cartão vermelho não dado para Ignácio no primeiro tempo e o pênalti marcado a favor do Fluminense em cima de Ignácio no segundo tempo.
"Hoje, a questão do cartão vermelho, disseram que foi sem querer. O VAR pegou o lance acima do tornozelo e disse que foi 'sem querer'. Quem era para tomar o cartão vermelho, sofreu o pênalti. No lance, a leitura labial é clara da marcação da falta por parte do quarto árbitro" criticou Ambrogini.
Para o diretor, o acúmulo de decisões questionáveis levanta a suspeita de que o Sport estaria sendo alvo dentro do campeonato. O Leão está afundado na lanterna com 14 pontos e sonha com uma permanência na Série A do Campeonato Brasileiro.
"De novo, a gente foi prejudicado. Parece que querem prejudicar o Sport. Essa é a sensação. Infelizmente, temos que dizer. Não podemos ficar de forma recorrente, sendo tratado dessa maneira. Esse é o meu grande ponto, o meu desabafo", finalizou.
Sport x Fluminense foi comandado pelo árbitro Raphael Claus, de São Paulo. No VAR, esteve Ilbert Estevam da Silva, também de São Paulo.