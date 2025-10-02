Royal Tênis Recife promove Royal Kids Day gratuito no Dia das Crianças

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Evento acontece em 12 de outubro com atividades de yoga, beach tennis e show de Tio Caio; vagas são limitadas e exigem inscrição prévia

No dia 12 de outubro, o Royal Tênis Recife abre seus portões para a celebrar o Royal Kids Day, evento especial e gratuito para a criançada. Trata-se de uma vivência esportiva e lúdica, pensada para resgatar o valor do brincar, promover o bem-estar físico e emocional, além de proporcionar momentos de qualidade entre as crianças e suas famílias. Com início às 9h30 e término ao meio-dia, o evento requer inscrição prévia, já que o número de participantes será limitado para garantir conforto e segurança.

Atrações

O momento contará com atividades como beach tennis livre, prática de Yoga Kids e um show interativo com Tio Caio, que encerrará o evento com alegria contagiante — incluindo um tradicional e refrescante banho de mangueira. Todas as experiências acontecerão em um ambiente ao ar livre, seguro e planejado para acolher a infância de forma respeitosa e criativa.

O Royal Kids Day nasce de parceria com o Sítio Dourado, espaço de contraturno e colônia de férias, em resposta à crescente necessidade de oferecer à infância um tempo e um espaço de conexão com o corpo, com a natureza e com o outro. “Nosso objetivo é criar uma manhã significativa, onde as crianças possam se desconectar das telas e se reconectar com o prazer do brincar, do convívio e do movimento. Queremos celebrar o Dia das Crianças de forma diferente, despertando sentidos e gerando memórias afetivas que vão muito além do consumo ou do entretenimento rápido”, garante Carolina Dourado, uma das sócias do Sítio.

Uma programação que respeita o tempo da infância

A programação do Royal Kids Day foi cuidadosamente estruturada para atender diferentes interesses e estimular as habilidades físicas, emocionais e criativas das crianças. Uma das atividades centrais será a Yoga Kids, marcada para as 10h, conduzida pelo instrutor Rafaela Ramos. A prática, adaptada à linguagem lúdica da infância, utiliza histórias, jogos e elementos simbólicos para promover o autoconhecimento e o equilíbrio emocional.

“A yoga para crianças é uma ferramenta poderosa. Ela desenvolve atenção plena, consciência corporal e autorregulação emocional, tudo isso através do brincar. É bonito ver como os pequenos se envolvem quando se sentem acolhidos e estimulados com respeito”, afirma Rafaela Ramos, instrutora que conduzirá a atividade.

Ao longo da manhã, as crianças também terão acesso à quadra de beach tennis, com monitores orientando a vivência esportiva. “O esporte, que tem se tornando cada vez mais popular entre o público infantil, será apresentado de maneira leve e acessível, reforçando a importância da atividade física como aliada do desenvolvimento saudável”, explica o empresário Erwin Friedheim, gestor do Royal Tênis Clube.

Música, imaginação e banho de mangueira com Tio Caio

A partir das 11h, a programação entra em seu momento mais animado com o show musical interativo de Tio Caio, figura já conhecida e querida pelas famílias recifenses. Cantor, educador e animador, Tio Caio conduz apresentações onde as crianças são protagonistas, participando de cantigas, brincadeiras rítmicas, histórias cantadas e dinâmicas coletivas que integram música, corpo e imaginação.

“Pensamos num show que resgata o brincar livre, a fantasia e a musicalidade que mora em cada criança. É um momento para cantar, se movimentar, se expressar e, principalmente, se divertir junto. E vamos terminar como se deve: com um banho de mangueira cheio de gargalhadas!”, convida Tio Caio, que promete encerrar a manhã com uma explosão de alegria e frescor.

Programação - ROYAL KIDS DAY e Sítio Dourado

9h30 às 12h: Vivência livre de beach tennis com monitores 10h às 11h: Yoga Kids com Rafael Ramos 11h às 12h: Show musical interativo com Tio Caio + banho de mangueira

