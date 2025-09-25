Motorista perde controle de carro, atinge casal e colide com poste na Zona Sul do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Acidente deixou mulher em estado grave; motorista e acompanhante fugiram, mas foram localizados em casa de eventos próxima ao local

Um acidente foi registrado na Rua José Mariano Filho, no bairro do Pina, Zona Sul do Recife. Segundo testemunhas, o motorista perdeu o controle do veículo e colidiu com um poste. A batida atingiu um casal que passava pelo local.

A mulher sofreu ferimentos graves e foi socorrida. O companheiro, que também foi atingido, demonstrou revolta e chegou a tentar confrontar o motorista após o acidente.

A fuga e a abordagem policial

Após a colisão, o condutor e uma acompanhante fugiram em direção a uma casa de eventos próxima. Eles foram localizados pela polícia, que realizou o teste do bafômetro e adotou as medidas cabíveis.

Além das vítimas, o acidente comprometeu a estrutura do poste. Mais tarde, um caminhão que transportava uma lancha enganchou nos fios, quase derrubando o equipamento. A via foi parcialmente interditada. Agentes da CTTU orientaram o trânsito, enquanto a Neoenergia foi acionada para substituir o poste.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.