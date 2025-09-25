fechar
Motorista perde controle de carro, atinge casal e colide com poste na Zona Sul do Recife

Acidente deixou mulher em estado grave; motorista e acompanhante fugiram, mas foram localizados em casa de eventos próxima ao local

Por TV Jornal Publicado em 25/09/2025 às 9:40 | Atualizado em 25/09/2025 às 9:41
Um acidente foi registrado na Rua José Mariano Filho, no bairro do Pina, Zona Sul do Recife. Segundo testemunhas, o motorista perdeu o controle do veículo e colidiu com um poste. A batida atingiu um casal que passava pelo local.

A mulher sofreu ferimentos graves e foi socorrida. O companheiro, que também foi atingido, demonstrou revolta e chegou a tentar confrontar o motorista após o acidente.

A fuga e a abordagem policial

Após a colisão, o condutor e uma acompanhante fugiram em direção a uma casa de eventos próxima. Eles foram localizados pela polícia, que realizou o teste do bafômetro e adotou as medidas cabíveis.

Além das vítimas, o acidente comprometeu a estrutura do poste. Mais tarde, um caminhão que transportava uma lancha enganchou nos fios, quase derrubando o equipamento. A via foi parcialmente interditada. Agentes da CTTU orientaram o trânsito, enquanto a Neoenergia foi acionada para substituir o poste.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

