SBT e Netflix chegam a acordo e renovam contrato de Chiquititas
Clique aqui e escute a matéria
Aos 45 minutos do segundo tempo, o SBT e a Netflix chegaram a um acordo e renovaram nesta quarta-feira (24), o contrato de licenciamento de Chiquititas, um dos maiores sucessos do canal de Silvio Santos, que deixaria o catálogo no próximo dia 20.
De acordo com o jornal Folha de São Paulo, o novo licenciamento é válido por mais dois anos. O acordo aconteceu depois que a Netflix aceitou a proposta financeira solicitada pelo SBT.
Agora, já devidamente renovada, a Netflix resolveu retirar o aviso de saída da novela da plataforma. O serviço fez um esforço gigantesco para manter a novelinha no catálogo, diante da grande audiência que a história das meninas do Orfanato Raio de Luz alcança.
Para se ter noção do sucesso, em 2023, Chiquititas foi o produto brasileiro mais visto de toda a plataforma, com 162 milhões de horas assistidas.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br