Transmissão Brasil x México ao vivo, online e grátis: veja onde assistir
Brasil estreia na Copa do Mundo Sub-20 contra México e ainda enfrenta Marrocos e Espanha; veja como funciona a primeira fase e o mata-mata.
O Brasil estreia neste domingo (28) na Copa do Mundo FIFA Sub-20 2025. A seleção vai a campo pelo Grupo C contra o México, com partida disputada no Estádio Nacional do Chile, localizado na capital Santiago.
Transmissão ao vivo, online e grátis
A transmissão do torneio será feita pela CazéTV, canal de transmissão esportiva do influenciador Casimiro Miguel. A plataforma de streaming FIFA+ também mostrará os jogos ao vivo.
Cazé TV
- Abra o YouTube no celular, computador ou TV.
- Procure pelo canal CazéTV.
- No horário do jogo, clique na live “Brasil x México”.
- Ajuste a qualidade do vídeo e pronto.
FIFA +
- Acesse fifa.com/fifaplus ou baixe o app FIFA+.
- Crie/login em sua conta gratuita.
- Vá em Ao vivo ou busque Brasil x México.
- Clique na partida e assista.
Ficha do jogo
- Data: Domingo, 28 de setembro de 2025
- Horário: 20h (horário de Brasília)
- Local: Estádio Nacional de Chile (Santiago)
- Transmissão: CazéTV (YouTube) e FIFA + (internet)
Jogos do Brasil na primeira fase
Domingo, 28 de setembro
- 20h00: Brasil x México
Quarta-feira, 1 de outubro
- 20h00: Brasil x Marrocos
Sábado, 4 de outubro
- 17h00: Brasil x Espanha
Leia Também
Vamos conversar no ZAP?ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Confira os convocados para a Copa do Mundo FIFA Sub-20 2025
Goleiros
- Felipe Longo - Corinthians (BRA)
- Lucas Furtado - Vitoria (POR)
- Otávio - Cruzeiro (BRA)
Defensores
- Gilberto - Palmeiras (BRA)
- Igor Serrote - Al Jazira (EAU)
- Leandrinho - Vasco (BRA)
- Léo Derik - Athletico-PR (BRA)
- Bruno Alves - Cruzeiro (BRA)
- Iago - Flamengo (BRA)
- João Souza - Flamengo (BRA)
Meio-campistas
- Coutinho - Palmeiras (BRA)
- João Cruz - Athletico-PR (BRA)
- Murilo - Cruzeiro (BRA)
- Rayan Lucas - Sporting (POR)
- Rhuan Gabriel - Cruzeiro (BRA)
Atacantes
- Deivid Washington - Chelsea (ING)
- Erick Belé - Palmeiras (BRA)
- Gustavo Prado - Internacional (BRA)
- Luighi - Palmeiras (BRA)
- Pedrinho - Zenit
- Wesley - Al Nassr (SAU)