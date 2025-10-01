Ancelotti convoca seleção brasileira para amistoso contra Coreia do Sul e Japão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A Seleção Brasileira terá dois amistosos em outubro contra Coreia do Sul e Japão; Carlo Ancelotti chamou 26 atletas, sendo a maioria da Europa

A CBF divulgou nesta quarta-feira (1º), no Rio de Janeiro, a convocação de 26 jogadores feita pelo técnico Carlo Ancelotti para os próximos amistosos da Seleção Brasileira. O Brasil encara a Coreia do Sul no dia 10 de outubro, às 8h (Brasília), e o Japão no dia 14 de outubro, às 7h30 (Brasília).

Os jogos fazem parte da preparação para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. Ancelotti priorizou a maioria dos jogadores que atuam na Europa. As partidas serão nas respectivas capitais.

Leia Também Seleção Brasileira fará amistosos na Inglaterra e na França em novembro

Convocação da Seleção Brasileira



Goleiros

Bento (Al Nassr)

Ederson (Fenerbahçe)

Hugo Sousa (Corinthians)

Defensores

Caio Henrique (Monaco)

Carlos Augusto (Inter de Milão)

Douglas Santos (Zenit)

Éder Militão (Real Madrid)

Fabrício Bruno (Cruzeiro)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Lucas Beraldo (PSG)

Vanderson (Monaco)

Wesley (Roma)

Meias

André (Wolves)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

João Gomes (Wolves)

Joelinton (Newcastle)

Lucas Paquetá (West Ham)

Atacantes

Estevão (Chelsea)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Igor Jesus (Nottingham Forest)

Luiz Henrique (Zenit)

Matheus Cunha (Manchester United)

Richarlison (Tottenham)

Rodrygo (Real Madrid)

Vinícius Júnior (Real Madrid)

Próximos jogos da Seleção Brasileira