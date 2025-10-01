fechar
Ancelotti convoca seleção brasileira para amistoso contra Coreia do Sul e Japão

A Seleção Brasileira terá dois amistosos em outubro contra Coreia do Sul e Japão; Carlo Ancelotti chamou 26 atletas, sendo a maioria da Europa

Por Thiago Wagner Publicado em 01/10/2025 às 15:11 | Atualizado em 01/10/2025 às 15:40
Imagem do t&eacute;cnico Carlo Ancelotti
Imagem do técnico Carlo Ancelotti - RAFAEL RIBEIRO/CBF

A CBF divulgou nesta quarta-feira (1º), no Rio de Janeiro, a convocação de 26 jogadores feita pelo técnico Carlo Ancelotti para os próximos amistosos da Seleção Brasileira. O Brasil encara a Coreia do Sul no dia 10 de outubro, às 8h (Brasília), e o Japão no dia 14 de outubro, às 7h30 (Brasília).

Os jogos fazem parte da preparação para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. Ancelotti priorizou a maioria dos jogadores que atuam na Europa. As partidas serão nas respectivas capitais.

Convocação da Seleção Brasileira

Goleiros

  • Bento (Al Nassr)
  • Ederson (Fenerbahçe)
  • Hugo Sousa (Corinthians)

Defensores

  • Caio Henrique (Monaco)
  • Carlos Augusto (Inter de Milão)
  • Douglas Santos (Zenit)
  • Éder Militão (Real Madrid)
  • Fabrício Bruno (Cruzeiro)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal)
  • Lucas Beraldo (PSG)
  • Vanderson (Monaco)
  • Wesley (Roma)

Meias

  • André (Wolves)
  • Bruno Guimarães (Newcastle)
  • Casemiro (Manchester United)
  • João Gomes (Wolves)
  • Joelinton (Newcastle)
  • Lucas Paquetá (West Ham)

Atacantes

  • Estevão (Chelsea)
  • Gabriel Martinelli (Arsenal)
  • Igor Jesus (Nottingham Forest)
  • Luiz Henrique (Zenit)
  • Matheus Cunha (Manchester United)
  • Richarlison (Tottenham)
  • Rodrygo (Real Madrid)
  • Vinícius Júnior (Real Madrid)

Próximos jogos da Seleção Brasileira

  • Coreia do Sul x Brasil – sexta-feira, 10 de outubro, às 8h (Brasília)
  • Japão x Brasil – terça-feira, 14 de outubro, às 7h30 (Brasília)

