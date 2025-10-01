Selecao brasileira | Notícia
Ancelotti convoca seleção brasileira para amistoso contra Coreia do Sul e Japão
A Seleção Brasileira terá dois amistosos em outubro contra Coreia do Sul e Japão; Carlo Ancelotti chamou 26 atletas, sendo a maioria da Europa
A CBF divulgou nesta quarta-feira (1º), no Rio de Janeiro, a convocação de 26 jogadores feita pelo técnico Carlo Ancelotti para os próximos amistosos da Seleção Brasileira. O Brasil encara a Coreia do Sul no dia 10 de outubro, às 8h (Brasília), e o Japão no dia 14 de outubro, às 7h30 (Brasília).
Os jogos fazem parte da preparação para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. Ancelotti priorizou a maioria dos jogadores que atuam na Europa. As partidas serão nas respectivas capitais.
Convocação da Seleção Brasileira
Goleiros
- Bento (Al Nassr)
- Ederson (Fenerbahçe)
- Hugo Sousa (Corinthians)
Defensores
- Caio Henrique (Monaco)
- Carlos Augusto (Inter de Milão)
- Douglas Santos (Zenit)
- Éder Militão (Real Madrid)
- Fabrício Bruno (Cruzeiro)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Lucas Beraldo (PSG)
- Vanderson (Monaco)
- Wesley (Roma)
Meias
- André (Wolves)
- Bruno Guimarães (Newcastle)
- Casemiro (Manchester United)
- João Gomes (Wolves)
- Joelinton (Newcastle)
- Lucas Paquetá (West Ham)
Atacantes
- Estevão (Chelsea)
- Gabriel Martinelli (Arsenal)
- Igor Jesus (Nottingham Forest)
- Luiz Henrique (Zenit)
- Matheus Cunha (Manchester United)
- Richarlison (Tottenham)
- Rodrygo (Real Madrid)
- Vinícius Júnior (Real Madrid)
Próximos jogos da Seleção Brasileira
- Coreia do Sul x Brasil – sexta-feira, 10 de outubro, às 8h (Brasília)
- Japão x Brasil – terça-feira, 14 de outubro, às 7h30 (Brasília)