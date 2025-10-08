fechar
Selecao brasileira |

Coreia do Sul x Brasil retrospecto: Seleção Brasileira defende tabu de 26 anos

A Seleção Brasileira venceu sete dos oito jogos contra os sul-coreanos, incluindo a goleada por 4 a 1 nas oitavas da Copa do Mundo de 2022

Por Robert Sarmento Publicado em 08/10/2025 às 15:01 | Atualizado em 09/10/2025 às 14:27
Richarlison em disputa de bola com jogador coreano
Richarlison em disputa de bola com jogador coreano - Lucas Figueiredo/Acervo/CBF

A Seleção Brasileira reencontra a Coreia do Sul, nesta sexta-feira (10/10), em mais um capítulo de um duelo que, historicamente, tem sido amplamente favorável para os brasileiros.

O amistoso no Estádio Copa do Mundo de Seul, às 08h (horário de Brasília), marca o oitavo confronto entre as seleções, com a Amarelinha ostentando sete vitórias e apenas uma derrota.

Brasil x Coreia do Sul: Histórico de confrontos

O único revés do Brasil ocorreu há mais de duas décadas, em 1999, quando foi superada por 1 a 0. Desde então, o retrospecto é de domínio total - com 21 gols marcados e seis sofridos.

26 jogadores convocados para enfrentar Coreia e Japão

O único jogo oficial aconteceu nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022. O time comandado por Tite goleou por 4 a 1, com gols de Vini Jr, Neymar, Richarlison e Lucas Paquetá.

Lucas Figueiredo/Acervo/CBF
Jogadores do Brasil comemorando gol contra a Coreia do Sul - Lucas Figueiredo/Acervo/CBF

Antes disso, meses antes, os dois países já haviam se enfrentado em preparatório para o Mundial. Na ocasião, vitória dos brasileiros por 5 a 1. Abaixo, veja os placares dos embates.

Resultados entre Brasil x Coreia do Sul:

  • 05/12/2022 - Brasil 4 x 1 Coreia do Sul - Copa do Mundo 2022
  • 02/06/2022 - Coreia do Sul 1 x 5 Brasil - Amistoso
  • 19/11/2019 - Brasil 3 x 0 Coreia do Sul - Amistoso
  • 12/10/2013 - Coreia do Sul 0 x 2 Brasil - Amistoso
  • 19/11/2002 - Coreia do Sul 2 x 3 Brasil - Amistoso
  • 27/03/1999 - Coreia do Sul 1 x 0 Brasil - Amistoso
  • 08/09/1997 - Coreia do Sul 1 x 2 Brasil - Amistoso
  • 11/08/1995 - Coreia do Sul 0 x 1 Brasil - Amistoso

