Coreia do Sul x Brasil: veja onde assistir ao vivo, horário e escalações do amistoso na Ásia

A Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti enfrenta os sul-coreanos na sexta-feira (10/10), em Seul, com os retornos de Vinicius Júnior e Rodrygo

A Seleção Brasileira enfrenta a Coreia do Sul na manhã da sexta-feira (10/10), às 08h (horário de Brasília), no Estádio da Copa do Mundo de Seul, em amistoso pela Data Fifa. Veja todos os detalhes!

O técnico Carlo Ancelotti comanda o time no primeiro teste antes da Copa do Mundo 2026 - havia disputado só as Eliminatórias - priorizando jogadores majoritariamente que atuam na Europa.

Leia Também Seleção Brasileira fará amistosos na Inglaterra e na França em novembro

A partida marca o oitavo duelo da história entre os países, com o Brasil mantendo vantagem expressiva. A todo, são sete vitórias brasileiras e apenas uma derrota (em 1999).

Saiba mais: Seleção Brasileira pode enfrentar França e Holanda em 2026



Nestes confrontos, foram 21 gols marcados e sofreu seis sofridos contra os asiáticos. O último encontro ocorreu nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022, com goleada por 4 a 1.

05/12/2022 - Brasil 4 x 1 Coreia do Sul - Copa do Mundo 2022

02/06/2022 - Coreia do Sul 1 x 5 Brasil - Amistoso

19/11/2019 - Brasil 3 x 0 Coreia do Sul - Amistoso

12/10/2013 - Coreia do Sul 0 x 2 Brasil - Amistoso

19/11/2002 - Coreia do Sul 2 x 3 Brasil - Amistoso

27/03/1999 - Coreia do Sul 1 x 0 Brasil - Amistoso

08/09/1997 - Coreia do Sul 1 x 2 Brasil - Amistoso

11/08/1995 - Coreia do Sul 0 x 1 Brasil - Amistoso

Escalação da Seleção Brasileira

A delegação realiza treinamentos no Estádio Goyang. O grupo conta com 26 jogadores. Os treinos de Ancelotti têm foco na posse de bola, transições e adaptação ao gramado sintético.

Próvavel time titular: Hugo Souza; Wesley, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Vinicius Júnior, Rodrygo e Richarlison.

Casemiro em domínio de bola em jogo da Seleção Brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

Onde assistir Brasil x Coreia do Sul ao vivo?

O amistoso terá transmissão ao vivo e com exclusividade da TV Globo, a partir das 07h50 (horário de Brasília) em televisão aberta, e do SporTV, através de assinatura de televisão fechada.

Pela internet, o streaming Globoplay (versão grátis) e o canal da GeTV (YouTube) oferecem o sinal de maneira gratuita. Fora do Brasil, os fãs assistem somente pela ESPN Internacional.

Vídeo: Transmissão Brasil x Coreia do Sul ao vivo com imagens

Ficha do jogo - Brasil x Coreia do Sul