De olho na Copa de 2026, Estêvão aposta em versatilidade para se firmar na Seleção Brasileira
Revelado pelo Palmeiras, o jovem atacante defende o Chelsea, da Inglaterra, e tem agrado Ancelotti com a camisa verde e amarela nos últimos jogos
O atacante Estêvão, nome frequente nas convocações de Carlo Ancelotti, está determinado a garantir sua vaga no ataque da Seleção Brasileira para o Mundial de 2026. O amistoso desta sexta-feira contra a Coreia do Sul, em Seul, surge como a chance perfeita para o jogador do Chelsea consolidar seu espaço.
Aos 18 anos, Estêvão não se intimida com a forte concorrência – que inclui Raphinha, Rodrygo e até mesmo Neymar – encarando a disputa como um incentivo. "São atletas de muito talento, que formam o coração do ataque da seleção. Encaro essa competição como um incentivo para continuar evoluindo e dando o meu melhor", afirmou.
A chave para o sucesso, segundo ele, é a versatilidade, refletida em sua boa fase no Chelsea, onde se adaptou rapidamente e tem sido utilizado em várias funções (ponta-direita ou camisa 10). "Nos treinos tenho feito diversas posições de ataque, para buscar mais repertório... Estou aberto a vários tipos de jogos, o que estiver disponível", destacou.
Seu foco é claro: "crescer tanto no Chelsea quanto na seleção... e, se for da vontade de Deus, estar na Copa do Mundo."
Próximo jogos da Seleção Brasileira
A Seleção Brasileira tem uma agenda de jogos definida para 2025. O primeiro compromisso é nesta sexta-feira contra a Coreia do Sul, em Seul, às 8h (horário de Brasília).
Em seguida, a equipe de Ancelotti enfrenta o Japão no dia 14, em Tóquio, às 7h30 (de Brasília). A última Data Fifa do ano, em novembro, terá confrontos contra Senegal (em Londres) e Tunísia (em Paris).