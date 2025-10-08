Náutico confirma ingressos esgotados contra o Brusque pela Série C 2025; jogo vale o acesso à Série B 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com todos os ingressos vendidos, Timbu contará com apoio total da torcida nos Aflitos em duelo decisivo para disputar à Seguna Divisão em 2026

O Náutico confirmou na manhã da quarta-feira (08/10) que os ingressos estão esgotados para o confronto contra o Brusque, marcado para sábado (11/10), às 17h (horário de Brasília).

A partida nos Aflitos, válida pela sexta e última rodada do Quadrangular Final da Série C 2025, define o acesso para jogarem a Segunda Divisão em 2026 ou a permanência na Terceira Divisão.

11/10 - 17h - Náutico x Brusque - Aflitos

11/10 - 17h - Ponte Preta x Guarani - Moisés Lucarelli

Bandeirão da torcida do Náutico nos Aflitos - Gabriel França/Náutico

O Timbu não depende do próprio resultado para subir. Isso porque ocupa a quarta colocação do Grupo C, mas tem chances por estar somente dois pontos do vice-líder Guarani.

Leia Também Série C: chances atualizadas de acesso para o Náutico e todos os times na briga pela Série B

Dos dois lugares da chave para a Série B, uma já foi reservada pela Ponte Preta, enquanto o Alvirrubro da Rosa e Silva, o Bugre de Campinas e o Quadricolor de Santa Catarina lutam outra vaga.

Cenários para o Náutico subir de divisão

Se vencer o Brusque e o Guarani perder, o Náutico sobe! Caso haja empate no clássico campineiro, precisa tirar a diferença no saldo (-2 contra +1), ou seja, vencer por quatro ou três gols.

Mais notícias sobre o Náutico:

+ "Temos que fazer a nossa obrigação", diz Hélio dos Anjos

+ Mateus Silva não deve ser problema para o jogo decisivo

Além disso, tem levar vantagem no número de gols marcados (3 contra 6). Se empatar ou perder, não tem mais chances e será adversário do Santa Cruz na Terceirona do ano que vem.

Classificação da Série C 2025