Nautico | Notícia

Náutico confirma ingressos esgotados contra o Brusque pela Série C 2025; jogo vale o acesso à Série B 2026

Com todos os ingressos vendidos, Timbu contará com apoio total da torcida nos Aflitos em duelo decisivo para disputar à Seguna Divisão em 2026

Por Robert Sarmento Publicado em 08/10/2025 às 8:49 | Atualizado em 08/10/2025 às 9:14
Bandeira do escudo do Náutico nos Aflitos
Bandeira do escudo do Náutico nos Aflitos - Gabriel França/Náutico

O Náutico confirmou na manhã da quarta-feira (08/10) que os ingressos estão esgotados para o confronto contra o Brusque, marcado para sábado (11/10), às 17h (horário de Brasília).

A partida nos Aflitos, válida pela sexta e última rodada do Quadrangular Final da Série C 2025, define o acesso para jogarem a Segunda Divisão em 2026 ou a permanência na Terceira Divisão.

  • 11/10 - 17h - Náutico x Brusque - Aflitos
  • 11/10 - 17h - Ponte Preta x Guarani - Moisés Lucarelli

Gabriel França/Náutico
Bandeirão da torcida do Náutico nos Aflitos - Gabriel França/Náutico

O Timbu não depende do próprio resultado para subir. Isso porque ocupa a quarta colocação do Grupo C, mas tem chances por estar somente dois pontos do vice-líder Guarani.

Dos dois lugares da chave para a Série B, uma já foi reservada pela Ponte Preta, enquanto o Alvirrubro da Rosa e Silva, o Bugre de Campinas e o Quadricolor de Santa Catarina lutam outra vaga.

Cenários para o Náutico subir de divisão

Se vencer o Brusque e o Guarani perder, o Náutico sobe! Caso haja empate no clássico campineiro, precisa tirar a diferença no saldo (-2 contra +1), ou seja, vencer por quatro ou três gols.

Além disso, tem levar vantagem no número de gols marcados (3 contra 6). Se empatar ou perder, não tem mais chances e será adversário do Santa Cruz na Terceirona do ano que vem.

Classificação da Série C 2025

  • 1° Ponte Preta - 10 pontos
  • 2° Guarani - 07 pontos
  • 3° Brusque - 06 pontos
  • 4° Náutico - 05 pontos

