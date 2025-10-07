fechar
Náutico vende mais de 14 mil ingressos antecipados para decisão contra Brusque

O duelo é válido pela última rodada do Quadrangular Final da Série C do Campeonato Brasileiro e decidirá o futuro da equipe alvirrubra

Por Davi Saboya Publicado em 07/10/2025 às 19:08
Imagem da torcida do Náutico no estádio dos Aflitos
Imagem da torcida do Náutico no estádio dos Aflitos - Jailton Jr/JC Imagem

O Náutico comercializou 14.314 ingressos de forma antecipada para a decisão contra o Brusque. Os setores Vermelho, Hexa e Caldeirão já estão esgotados. Assim, restam apenas bilhetes para as cadeiras.

A informação foi oficializado pelo próprio clube, no início da noite desta terça-feira (7), por meio das redes sociais.

A capacidade máxima do estádio dos Aflitos está determinada em 18.694 torcedores.

Depois de empatar com o Guarani, fora de casa, o Timbu precisa da vitória para conquistar o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Além disso, ainda precisa torcer por uma derrota do Guarani no clássico contra a Ponte Preta.

Se o Bugre empatar, o Náutico ainda precisa tirar uma diferença de três gols de saldo.

O duelo contra o Brusque está marcado para o sábado, 11 de outubro, às 17h (de Brasília), no estádio dos Aflitos. Assim como o Náutico e o Guarani, o time catarinense também está na briga pelo acesso.

Vale lembrar que os dois melhores colocados de cada chave do quadrangular garantem o acesso à Série B. Os líderes de cada chave disputam o título em jogo de ida e volta.

Classificação do Náutico na Série C

Grupo C

  • Ponte Preta: 10 pts
  • Guarani: 7 pts
  • Brusque 6 pts
  • Náutico: 5 pts

