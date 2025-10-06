Mateus Silva não deve ser problema para Náutico na decisão contra Brusque

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O zagueiro alvirrubro deixou o último jogo contra o Guarani após o clube ativar o protocolo de concussão e ganhar uma substituição extra na partida

O zagueiro Mateus Silva não deve desfalcar o Náutico no jogo decisivo contra o Brusque. O jogador deixou a rodada passada, o empate com o Guarani, após a comissão técnica ativar o protocolo de concussão. Assim, ele precisa ficar afastado por cinco dias. Ou seja, só deve ficar à disposição do técnico Hélio dos Anjos na sexta-feira.

Para usar o defensor, o Náutico ainda precisa mostrar um exame que comprove a aptidão de Mateus Silva. Confirmada a participação do zagueiro, ele pode até ser titular, já que João Maistro saiu do jogo se queixando de dores musculares.

O Náutico enfrenta o Brusque, neste sábado (11), às 17h (de Brasília), no estádio dos Aflitos. Só a vitória interessa ao Timbu, que ainda precisa torcer por uma derrota do Guarani no clássico contra a Ponte Preta. Se o Bugre empatar, o Alvirrubro ainda precisa tirar uma diferença de três gols de saldo.

Dúvida no Náutico

Hélio dos Anjos e a comissão técnica ainda vivem a expectativa de um possível retorno do atacante Vinícius. Ele não participou dos dois últimos jogos por causa de uma lesão muscular grau um na coxa.

De acordo com o repórter João Victor Amorim, da Rádio Jornal, Hélio está otimista sobre a participação de Vinícius no último jogo do ano. Sem o experiente jogador no pelotão de frente, o treinador optou por Igor Bolt e Hélio Borges nas beiradas.