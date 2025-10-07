Náutico: confira os cenários que podem garantir o acesso do Timbu à Série B 2026
A situação para se classificar ficou um pouco mais difícil, mas o clube alvirrubro terá sua última chance neste sábado, ao enfrentar o Brusque.
O Náutico terá a oportunidade de jogar sua última cartada rumo à Série B do Campeonato Brasileiro neste sábado, enfrentando o Brusque, às 17h, no Estádio dos Aflitos, em Recife.
Apesar de ocupar a quarta posição do grupo, o Timbu segue vivo na disputa e ainda pode garantir a classificação no último jogo do ano.
A equipe comandada por Hélio dos Anjos chega confiante e contará com o apoio da torcida, que promete lotar o estádio neste fim de semana.
A Ponte Preta já garantiu uma das vagas, liderando o grupo com 10 pontos. A segunda vaga segue aberta e será disputada por Guarani (sete pontos), Brusque (seis) e Náutico (cinco), que lutam pela chance de disputar a Série B em 2026.
Cenários de classificação do Náutico
Mesmo após cair para a quarta posição, o caminho mais direto para o Náutico garantir a classificação segue claro. O Timbu precisa derrotar o Brusque e contar com uma derrota do Guarani para a Ponte Preta.
Com esse cenário, o Náutico chegaria a oito pontos, ultrapassando tanto o Bugre quanto os catarinenses, assegurando a segunda colocação, atrás apenas da Ponte Preta.
Outra possibilidade para a classificação do Náutico é mais complicada. Se o Timbu vencer o Brusque e o Guarani empatar com a Ponte Preta, ambos terminariam com oito pontos e duas vitórias cada.
No momento, o Bugre leva vantagem no saldo de gols, 1 a -2. Para ultrapassar o Alviverde, o Náutico precisaria vencer por uma diferença de quatro gols.
Uma alternativa seria uma vitória por três gols de diferença, por exemplo 4 a 1, desde que o empate entre Guarani e Ponte seja sem gols.
Nesse caso, o Timbu passaria no terceiro critério de desempate, que é o número de gols marcados, hoje 6 a 3 favorável ao Guarani. Vale lembrar que o Náutico ainda perde no confronto direto: o Guarani venceu nos Aflitos e empatou no Brinco de Ouro.
Tabela da 5ª rodada
Sábado (04/10)
- Guarani 1x1 Náutico
- 19h30 - Brusque 2x1 Ponte Preta
Domingo (05/10)
- 16h30 - Floresta 0x1 Londrina
- 19h - São Bernardo 1x0 Caxias
Veja a classificação da Série C 2025
Grupo B
- Londrina: 9 pts
- São Bernardo: 6 pts
- Floresta: 6 pts
- Caxias: 3 pts
Grupo C
- Ponte Preta: 10 pts - já garantiu o acesso
- Guarani: 7 pts
- Náutico: 5 pts
- Brusque: 3 pts
Última rodada da Série C
Todos os jogos no sábado (11), às 17h
- Náutico x Brusque
- Ponte Preta x Guarani
- Londrina x São Bernardo
- Caxias x Floresta