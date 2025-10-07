fechar
Náutico: confira os cenários que podem garantir o acesso do Timbu à Série B 2026

A situação para se classificar ficou um pouco mais difícil, mas o clube alvirrubro terá sua última chance neste sábado, ao enfrentar o Brusque.

Por João Victor Tavares Publicado em 07/10/2025 às 13:42
Hélio dos Anjos, técnico do Náutico
Hélio dos Anjos, técnico do Náutico - Gabriel França/Náutico

O Náutico terá a oportunidade de jogar sua última cartada rumo à Série B do Campeonato Brasileiro neste sábado, enfrentando o Brusque, às 17h, no Estádio dos Aflitos, em Recife.

Apesar de ocupar a quarta posição do grupo, o Timbu segue vivo na disputa e ainda pode garantir a classificação no último jogo do ano.

A equipe comandada por Hélio dos Anjos chega confiante e contará com o apoio da torcida, que promete lotar o estádio neste fim de semana.

A Ponte Preta já garantiu uma das vagas, liderando o grupo com 10 pontos. A segunda vaga segue aberta e será disputada por Guarani (sete pontos), Brusque (seis) e Náutico (cinco), que lutam pela chance de disputar a Série B em 2026.

Cenários de classificação do Náutico

Mesmo após cair para a quarta posição, o caminho mais direto para o Náutico garantir a classificação segue claro. O Timbu precisa derrotar o Brusque e contar com uma derrota do Guarani para a Ponte Preta.

Com esse cenário, o Náutico chegaria a oito pontos, ultrapassando tanto o Bugre quanto os catarinenses, assegurando a segunda colocação, atrás apenas da Ponte Preta.

Outra possibilidade para a classificação do Náutico é mais complicada. Se o Timbu vencer o Brusque e o Guarani empatar com a Ponte Preta, ambos terminariam com oito pontos e duas vitórias cada.

No momento, o Bugre leva vantagem no saldo de gols, 1 a -2. Para ultrapassar o Alviverde, o Náutico precisaria vencer por uma diferença de quatro gols.

Uma alternativa seria uma vitória por três gols de diferença, por exemplo 4 a 1, desde que o empate entre Guarani e Ponte seja sem gols.

Nesse caso, o Timbu passaria no terceiro critério de desempate, que é o número de gols marcados, hoje 6 a 3 favorável ao Guarani. Vale lembrar que o Náutico ainda perde no confronto direto: o Guarani venceu nos Aflitos e empatou no Brinco de Ouro.

Tabela da 5ª rodada

Sábado (04/10)

  • Guarani 1x1 Náutico
  • 19h30 - Brusque 2x1 Ponte Preta

Domingo (05/10)

  • 16h30 - Floresta 0x1 Londrina
  • 19h - São Bernardo 1x0 Caxias

Veja a classificação da Série C 2025

Grupo B

  • Londrina: 9 pts
  • São Bernardo: 6 pts
  • Floresta: 6 pts
  • Caxias: 3 pts 

Grupo C

  • Ponte Preta: 10 pts - já garantiu o acesso
  • Guarani: 7 pts
  • Náutico: 5 pts
  • Brusque: 3 pts

Última rodada da Série C

Todos os jogos no sábado (11), às 17h

  • Náutico x Brusque
  • Ponte Preta x Guarani
  • Londrina x São Bernardo
  • Caxias x Floresta

