Náutico: confira os cenários que podem garantir o acesso do Timbu à Série B 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A situação para se classificar ficou um pouco mais difícil, mas o clube alvirrubro terá sua última chance neste sábado, ao enfrentar o Brusque.

O Náutico terá a oportunidade de jogar sua última cartada rumo à Série B do Campeonato Brasileiro neste sábado, enfrentando o Brusque, às 17h, no Estádio dos Aflitos, em Recife.

Apesar de ocupar a quarta posição do grupo, o Timbu segue vivo na disputa e ainda pode garantir a classificação no último jogo do ano.

A equipe comandada por Hélio dos Anjos chega confiante e contará com o apoio da torcida, que promete lotar o estádio neste fim de semana.

A Ponte Preta já garantiu uma das vagas, liderando o grupo com 10 pontos. A segunda vaga segue aberta e será disputada por Guarani (sete pontos), Brusque (seis) e Náutico (cinco), que lutam pela chance de disputar a Série B em 2026.

Cenários de classificação do Náutico

Mesmo após cair para a quarta posição, o caminho mais direto para o Náutico garantir a classificação segue claro. O Timbu precisa derrotar o Brusque e contar com uma derrota do Guarani para a Ponte Preta.

Com esse cenário, o Náutico chegaria a oito pontos, ultrapassando tanto o Bugre quanto os catarinenses, assegurando a segunda colocação, atrás apenas da Ponte Preta.

Outra possibilidade para a classificação do Náutico é mais complicada. Se o Timbu vencer o Brusque e o Guarani empatar com a Ponte Preta, ambos terminariam com oito pontos e duas vitórias cada.

No momento, o Bugre leva vantagem no saldo de gols, 1 a -2. Para ultrapassar o Alviverde, o Náutico precisaria vencer por uma diferença de quatro gols.

Uma alternativa seria uma vitória por três gols de diferença, por exemplo 4 a 1, desde que o empate entre Guarani e Ponte seja sem gols.

Nesse caso, o Timbu passaria no terceiro critério de desempate, que é o número de gols marcados, hoje 6 a 3 favorável ao Guarani. Vale lembrar que o Náutico ainda perde no confronto direto: o Guarani venceu nos Aflitos e empatou no Brinco de Ouro.

Assista ao Fórum Esportivo com torcedores do Náutico

Tabela da 5ª rodada

Sábado (04/10)

Guarani 1x1 Náutico



19h30 - Brusque 2x1 Ponte Preta

Domingo (05/10)

16h30 - Floresta 0x1 Londrina



19h - São Bernardo 1x0 Caxias

Veja a classificação da Série C 2025

Grupo B

Londrina: 9 pts



São Bernardo: 6 pts

Floresta: 6 pts

Caxias: 3 pts

Grupo C

Ponte Preta: 10 pts - já garantiu o acesso



Guarani: 7 pts



Náutico: 5 pts



Brusque: 3 pts

Última rodada da Série C

Todos os jogos no sábado (11), às 17h