Náutico abre venda de ingressos para o confronto contra o Brusque, válido pela última rodada
Precisando da vitória para conquistar o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, o Timbu pretende encher sua casa no último jogo do ano.
O Náutico joga o duelo mais importante do ano neste sábado e pretende lotar o Caldeirão dos Aflitos contra o Brusque, válido pela última rodada do quadrangular da Série C. Para isso, a direção alvirrubra criou uma promoção com valor único de R$ 20 até a próxima quinta-feira (9).
Os torcedores em geral podem adquirir ingressos pelo site FutebolCard, enquanto os sócios compram pelo portal Mais Fiel do Nordeste. Os preços para os sócios chegam até R$ 12, além das categorias que possuem gratuidade.
O Timbu chega para este jogo precisando da vitória para conquistar o acesso à Série B. Além do resultado favorável, a equipe comandada por Hélio dos Anjos depende também de um triunfo da Ponte Preta sobre o Guarani, adversário direto na briga pelo acesso.
Independente do resultado, este será o último jogo do ano do clube alvirrubro, que poderá definir o seu futuro neste sábado.
Ficha de jogo
- Confronto: Náutico x Brusque
- Motivo: Última rodada do quadrangular da Série C
- Horário: 17h (horário de Brasília)
- Local: Estádio dos Aflitos, Recife (PE)
Como comprar os ingressos?
Público geral – Site Futebol Card
- Acesse o site futebolcard.com
- Faça login na sua conta ou crie um cadastro gratuito
- No campo de busca, digite "Náutico x Brusque"
- Selecione o evento e clique em “Comprar ingresso”
- Escolha o setor desejado
- Confirme os dados, forma de pagamento e finalize a compra
- O ingresso ficará disponível no site para download ou pode ser enviado por e-mail
Sócios do Náutico – Portal Mais Fiel do Nordeste
- Acesse o portal maisfieldonordeste.com.br
- Faça login com os dados da sua conta de sócio
- Na área de compra de ingressos, selecione o jogo “Náutico x Brusque”
- Escolha o setor e finalize a reserva de acordo com o plano de sócio
- O ingresso poderá ser baixado diretamente na plataforma