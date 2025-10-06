fechar
Nautico |

Náutico abre venda de ingressos para o confronto contra o Brusque, válido pela última rodada

Precisando da vitória para conquistar o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, o Timbu pretende encher sua casa no último jogo do ano.

Por João Victor Tavares Publicado em 06/10/2025 às 19:06
- Gabriel França/CNC

O Náutico joga o duelo mais importante do ano neste sábado e pretende lotar o Caldeirão dos Aflitos contra o Brusque, válido pela última rodada do quadrangular da Série C. Para isso, a direção alvirrubra criou uma promoção com valor único de R$ 20 até a próxima quinta-feira (9).

Os torcedores em geral podem adquirir ingressos pelo site FutebolCard, enquanto os sócios compram pelo portal Mais Fiel do Nordeste. Os preços para os sócios chegam até R$ 12, além das categorias que possuem gratuidade.

O Timbu chega para este jogo precisando da vitória para conquistar o acesso à Série B. Além do resultado favorável, a equipe comandada por Hélio dos Anjos depende também de um triunfo da Ponte Preta sobre o Guarani, adversário direto na briga pelo acesso.

Independente do resultado, este será o último jogo do ano do clube alvirrubro, que poderá definir o seu futuro neste sábado.

Ficha de jogo

  • Confronto: Náutico x Brusque
  • Motivo: Última rodada do quadrangular da Série C
  • Horário: 17h (horário de Brasília)
  • Local: Estádio dos Aflitos, Recife (PE)

Leia Também

Como comprar os ingressos?

Público geral – Site Futebol Card

  1. Acesse o site futebolcard.com
  2. Faça login na sua conta ou crie um cadastro gratuito
  3. No campo de busca, digite "Náutico x Brusque"
  4. Selecione o evento e clique em “Comprar ingresso”
  5. Escolha o setor desejado
  6. Confirme os dados, forma de pagamento e finalize a compra
  7. O ingresso ficará disponível no site para download ou pode ser enviado por e-mail

Sócios do Náutico – Portal Mais Fiel do Nordeste

  1. Acesse o portal maisfieldonordeste.com.br
  2. Faça login com os dados da sua conta de sócio
  3. Na área de compra de ingressos, selecione o jogo “Náutico x Brusque”
  4. Escolha o setor e finalize a reserva de acordo com o plano de sócio
  5. O ingresso poderá ser baixado diretamente na plataforma

Leia também

