Náutico abre venda de ingressos para o confronto contra o Brusque, válido pela última rodada

Precisando da vitória para conquistar o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, o Timbu pretende encher sua casa no último jogo do ano.

O Náutico joga o duelo mais importante do ano neste sábado e pretende lotar o Caldeirão dos Aflitos contra o Brusque, válido pela última rodada do quadrangular da Série C. Para isso, a direção alvirrubra criou uma promoção com valor único de R$ 20 até a próxima quinta-feira (9).

Os torcedores em geral podem adquirir ingressos pelo site FutebolCard, enquanto os sócios compram pelo portal Mais Fiel do Nordeste. Os preços para os sócios chegam até R$ 12, além das categorias que possuem gratuidade.

O Timbu chega para este jogo precisando da vitória para conquistar o acesso à Série B. Além do resultado favorável, a equipe comandada por Hélio dos Anjos depende também de um triunfo da Ponte Preta sobre o Guarani, adversário direto na briga pelo acesso.

Independente do resultado, este será o último jogo do ano do clube alvirrubro, que poderá definir o seu futuro neste sábado.

Ficha de jogo

Confronto: Náutico x Brusque

Náutico x Brusque Motivo: Última rodada do quadrangular da Série C

Última rodada do quadrangular da Série C Horário: 17h (horário de Brasília)

17h (horário de Brasília) Local: Estádio dos Aflitos, Recife (PE)

Como comprar os ingressos?

Público geral – Site Futebol Card

Acesse o site futebolcard.com Faça login na sua conta ou crie um cadastro gratuito No campo de busca, digite "Náutico x Brusque" Selecione o evento e clique em “Comprar ingresso” Escolha o setor desejado Confirme os dados, forma de pagamento e finalize a compra O ingresso ficará disponível no site para download ou pode ser enviado por e-mail

Sócios do Náutico – Portal Mais Fiel do Nordeste