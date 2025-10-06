fechar
Nautico |

Série C: chances atualizadas de acesso para o Náutico e todos os times na briga pela Série B

Na quinta rodada do quadrangular da Série C, Brusque, Londrina e São Bernardo venceram seus jogos, enquanto Náutico e Guarani ficaram no empate

Publicado em 06/10/2025 às 12:43 | Atualizado em 06/10/2025 às 14:05
Atacante Vinícius em ação pelo Náutico nesta temporada
Atacante Vinícius em ação pelo Náutico nesta temporada - Gabriel França/CNC

O quadrangular da Série C chegou à sua última rodada, e várias equipes ainda seguem na luta por uma vaga na Série B.

Até o momento, apenas a Ponte Preta garantiu matematicamente o acesso antecipado à segunda divisão de 2026. O time comandado por Marcelo Fernandes lidera o Grupo B com 10 pontos, somando três vitórias, um empate e uma derrota.

No Grupo A, duas equipes venceram na rodada passada: Londrina e São Bernardo, que superaram seus adversários e estão a um passo de conquistar o acesso.

Já no Grupo B, o Brusque conquistou sua segunda vitória consecutiva contra a Macaca, enquanto Guarani e Náutico empataram. Todos seguem vivos na briga, dependendo da última rodada para definir quem subirá.

Confira a seguir, segundo o site Chance de Gol, a probabilidade de classificação de cada time:

Probabilidades atualizadas do quadrangular da Série C

Grupo 1

Londrina – 9 pontos

  • Probabilidade de disputar a final: 92,7%
  • Probabilidade de acesso à Série B: 98,9%

São Bernardo – 6 pontos

  • Probabilidade de disputar a final: 6,8%
  • Probabilidade de acesso à Série B: 53,2%

Floresta – 6 pontos

  • Probabilidade de disputar a final: 0,4%
  • Probabilidade de acesso à Série B: 34,4%

Caxias – 3 pontos

  • Probabilidade de disputar a final: 0,0%
  • Probabilidade de acesso à Série B: 13,5%

Grupo 2

Ponte Preta – 10 pontos

  • Probabilidade de disputar a final: 69,2%
  • Probabilidade de acesso à Série B: 100%

Guarani – 7 pontos

  • Probabilidade de disputar a final: 30,8%
  • Probabilidade de acesso à Série B: 64,7%

Brusque – 6 pontos

  • Probabilidade de disputar a final: 0%
  • Probabilidade de acesso à Série B: 13,1%

Náutico – 5 pontos

  • Probabilidade de disputar a final: 0%
  • Probabilidade de acesso à Série B: 22,3%

Última rodada da Série C 2025

Grupo 1

  • 11/10, 17h — Caxias x Floresta
  • 11/10, 17h — Londrina x São Bernardo

Grupo 2

  • 11/10, 17h — Ponte Preta x Guarani
  • 11/10, 17h — Náutico x Brusque

