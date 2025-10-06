Série C: chances atualizadas de acesso para o Náutico e todos os times na briga pela Série B

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Na quinta rodada do quadrangular da Série C, Brusque, Londrina e São Bernardo venceram seus jogos, enquanto Náutico e Guarani ficaram no empate

O quadrangular da Série C chegou à sua última rodada, e várias equipes ainda seguem na luta por uma vaga na Série B.

Até o momento, apenas a Ponte Preta garantiu matematicamente o acesso antecipado à segunda divisão de 2026. O time comandado por Marcelo Fernandes lidera o Grupo B com 10 pontos, somando três vitórias, um empate e uma derrota.

No Grupo A, duas equipes venceram na rodada passada: Londrina e São Bernardo, que superaram seus adversários e estão a um passo de conquistar o acesso.

Já no Grupo B, o Brusque conquistou sua segunda vitória consecutiva contra a Macaca, enquanto Guarani e Náutico empataram. Todos seguem vivos na briga, dependendo da última rodada para definir quem subirá.

Confira a seguir, segundo o site Chance de Gol, a probabilidade de classificação de cada time:

Probabilidades atualizadas do quadrangular da Série C

Grupo 1

Londrina – 9 pontos

Probabilidade de disputar a final: 92,7%

Probabilidade de acesso à Série B: 98,9%

São Bernardo – 6 pontos

Probabilidade de disputar a final: 6,8%

Probabilidade de acesso à Série B: 53,2%

Floresta – 6 pontos

Probabilidade de disputar a final: 0,4%

Probabilidade de acesso à Série B: 34,4%

Caxias – 3 pontos

Probabilidade de disputar a final: 0,0%

Probabilidade de acesso à Série B: 13,5%

Grupo 2

Ponte Preta – 10 pontos

Probabilidade de disputar a final: 69,2%

Probabilidade de acesso à Série B: 100%

Guarani – 7 pontos

Probabilidade de disputar a final: 30,8%

Probabilidade de acesso à Série B: 64,7%

Brusque – 6 pontos

Probabilidade de disputar a final: 0%

Probabilidade de acesso à Série B: 13,1%

Náutico – 5 pontos

Probabilidade de disputar a final: 0%

Probabilidade de acesso à Série B: 22,3%

Última rodada da Série C 2025

Grupo 1



11/10, 17h — Caxias x Floresta



11/10, 17h — Londrina x São Bernardo



Grupo 2

