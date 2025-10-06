Série C: chances atualizadas de acesso para o Náutico e todos os times na briga pela Série B
Na quinta rodada do quadrangular da Série C, Brusque, Londrina e São Bernardo venceram seus jogos, enquanto Náutico e Guarani ficaram no empate
O quadrangular da Série C chegou à sua última rodada, e várias equipes ainda seguem na luta por uma vaga na Série B.
Até o momento, apenas a Ponte Preta garantiu matematicamente o acesso antecipado à segunda divisão de 2026. O time comandado por Marcelo Fernandes lidera o Grupo B com 10 pontos, somando três vitórias, um empate e uma derrota.
No Grupo A, duas equipes venceram na rodada passada: Londrina e São Bernardo, que superaram seus adversários e estão a um passo de conquistar o acesso.
Já no Grupo B, o Brusque conquistou sua segunda vitória consecutiva contra a Macaca, enquanto Guarani e Náutico empataram. Todos seguem vivos na briga, dependendo da última rodada para definir quem subirá.
Confira a seguir, segundo o site Chance de Gol, a probabilidade de classificação de cada time:
Probabilidades atualizadas do quadrangular da Série C
Grupo 1
Londrina – 9 pontos
- Probabilidade de disputar a final: 92,7%
- Probabilidade de acesso à Série B: 98,9%
São Bernardo – 6 pontos
- Probabilidade de disputar a final: 6,8%
- Probabilidade de acesso à Série B: 53,2%
Floresta – 6 pontos
- Probabilidade de disputar a final: 0,4%
- Probabilidade de acesso à Série B: 34,4%
Caxias – 3 pontos
- Probabilidade de disputar a final: 0,0%
- Probabilidade de acesso à Série B: 13,5%
Grupo 2
Ponte Preta – 10 pontos
- Probabilidade de disputar a final: 69,2%
- Probabilidade de acesso à Série B: 100%
Guarani – 7 pontos
- Probabilidade de disputar a final: 30,8%
- Probabilidade de acesso à Série B: 64,7%
Brusque – 6 pontos
- Probabilidade de disputar a final: 0%
- Probabilidade de acesso à Série B: 13,1%
Náutico – 5 pontos
- Probabilidade de disputar a final: 0%
- Probabilidade de acesso à Série B: 22,3%
Última rodada da Série C 2025
Grupo 1
- 11/10, 17h — Caxias x Floresta
- 11/10, 17h — Londrina x São Bernardo
Grupo 2
- 11/10, 17h — Ponte Preta x Guarani
- 11/10, 17h — Náutico x Brusque