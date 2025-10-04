Se o Náutico perder para o Guarani está eliminado? Veja situação do Timbu na Série C
Timbu vai até o Brinco de Ouro, em Campinas, em jogo de "tudo ou nada" pela 5ª rodada do quadrangular final da Série C 2025; veja cenários
Hoje é dia de decisão para o Náutico na Série C 2025! O Timbu encara o Guarani, às 17h, horário de Brasília, neste sábado (4), no Brinco de Ouro, em Campinas.
Em 3° lugar do grupo com 4 pontos, o Náutico depende apenas de si mesmo para conquistar o acesso. Vencendo o Bugre, chega à vice-liderança com 7 pontos, ultrapassa a equipe paulista e garantiria a classificação à Serie B com uma vitória na última rodada, contra o Brusque, nos Aflitos.
Mas, nem tudo são flores para o Timbu. Uma vez que sim, se perder para o Guarani estará eliminado e dará adeus ao acesso, já que atingiria no máximo 7 pontos enquanto o Bugre já chegaria à última rodada com 9 pontos, lembrando que a Ponte Preta, com 10 pontos, já chega para esta 5ª rodada classificado.
Um empate mantém o Náutico vivo, mas não mais dependendo apenas de si para conseguir uma das quatro vagas na Série B do próximo ano.
