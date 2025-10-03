Crise da arbitragem e decisões cruciais na análise de Ralph de Carvalho
Erros em jogos do Brasileirão expõem falta de padronização na arbitragem; Náutico e Santa Cruz jogam fora de casa em confrontos decisivos
Ralph de Carvalho iniciou sua análise destacando a intenção do Sport de pedir a anulação do empate em 2 a 2 com o Fluminense, após erros do árbitro FIFA Raphael Claus. Para o comentarista, a medida dificilmente terá efeito prático, mas cumpre papel importante ao chamar atenção para os equívocos recorrentes da arbitragem no Brasileirão.
Outro caso citado foi o pênalti polêmico marcado a favor do Internacional contra o Corinthians, que resultou no empate em 1 a 1. Ralph questionou a decisão de Rodrigo José Pereira de Lima, também árbitro FIFA, apontando que o suposto “leve puxão de camisa” não foi suficiente para justificar a marcação.
A busca pela padronização
Para o “Bola de Ouro”, a divergência de critérios em lances semelhantes — como puxões e toques de mão — evidencia a falta de padronização no futebol brasileiro.
Ele defende regras mais claras e uniformes, mas ressalta a dificuldade de reunir árbitros para treinamentos nacionais, já que muitos conciliam a função com outras profissões. A solução, segundo Ralph, passa pela profissionalização da arbitragem, o que exigiria aprovação de lei no Congresso.
Santa Cruz sob pressão em Santa Catarina
O Santa Cruz viajou para enfrentar o Barra após derrota diante de 45,5 mil torcedores na Arena de Pernambuco. Agora, só a vitória interessa, já que o adversário joga pelo empate.
A equipe coral encara desfalques importantes: Balotelli e Thiago Galhardo estão suspensos. Ariel, sem treinar há duas semanas, é dúvida; Renato, liberado, foi relacionado. O técnico Marcelo Cabo admitiu não ter garantias sobre a escalação do meia.
Náutico aposta na força do grupo contra o Guarani
O Náutico encara o Guarani em duelo decisivo pelo acesso à Série B. Uma derrota elimina o Timbu; um empate mantém chances remotas, dependendo de outros resultados.
O técnico Hélio dos Anjos contará com reforços defensivos: Carlinhos retorna após três jogos fora, e Matheus Silva está à disposição. A expectativa é de uma zaga mais sólida para evitar falhas nas bolas aéreas, que resultaram em quatro gols sofridos em três jogos.
No ataque, Paulo Sérgio deve ser titular. A delegação também chega motivada por um “bicho extraordinário” superior a R$ 500 mil, fruto de contribuições da torcida e da premiação do clube.
Expectativa para o fim de semana decisivo
“Vamos aguardar com apreensão e expectativa a rodada de amanhã: Guarani x Náutico, Barra x Santa Cruz. Esperamos o sucesso do futebol de Pernambuco neste final de semana”, concluiu Ralph de Carvalho.
