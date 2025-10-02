Como ficam os calendários de Náutico, Sport e Santa Cruz após mudanças da CBF? Confira
Com base no novo calendário divulgado pela CBF, veja como ficam os compromissos de Náutico, Sport e Santa Cruz na próxima temporada
A CBF anunciou nesta quarta-feira (1º), no Rio de Janeiro, o calendário oficial do futebol brasileiro entre 2026 e 2029. Com estaduais mais curtos, Copa do Brasil ampliada e a definição de datas para as copas regionais, já é possível projetar como será a temporada para os clubes pernambucanos.
Lembrando que ainda faltam algumas definições para a consolidação definitiva do calendário do trio de ferro. O Santa Cruz, por exemplo, ainda pode ser campeão da Série D e pular direto para a terceira fase da Copa do Brasil. O mesmo pode ocorrer com o Náutico na Série C.
Já o Sport, que tem uma luta dura contra o rebaixamento na Série A, caso consiga a improvável permanência pula direto para a quinta fase da Copa do Brasil. Abaixo, o calendário projeto de cada time:
Sport
O Sport terá o calendário mais cheio entre os pernambucanos em 2026. O clube disputará:
- Campeonato Pernambucano – entre 11 de janeiro e 8 de março (máximo de 11 datas). Formato ainda não definido pela Federação Pernambucana de Futebol (FPF-PE).
- Copa do Nordeste – fase de grupos confirmada; Competição ocorrerá entre 25 de março e 7 de junho.
- Copa do Brasil – estreia na 2ª fase (se for rebaixado), prevista para março, com possibilidade de avançar até dezembro a depender dos resultados. Se o Sport ficar na Série A, começará a Copa do Brasil já na quinta fase.
- Série B do Brasileirão – de 21 de março a 28 de novembro. Se ficar na Série A, terá uma disputa de 28 de janeiro até 2 de dezembro.
Santa Cruz
O Santa Cruz disputará três competições em 2026:
- Campeonato Pernambucano – de 11 de janeiro a 8 de março. Formato ainda não definido.
- Copa do Brasil – também entra na 2ª fase, em março. Mas pode saltar para a terceira fase de for campeão da Série D (enfrenta o Barra, tendo perdido o primeiro jogo por 2x1).
- Série C do Brasileirão – de 5 de abril a 25 de outubro, ainda no formato atual de 20 clubes.
Náutico
O calendário do Náutico dependerá da divisão nacional em que estará em 2026:
Se disputar a Série B:
- Campeonato Pernambucano (11/01 a 08/03).
- Série B do Brasileirão (21/03 a 28/11).
Se disputar a Série C:
- Campeonato Pernambucano (11/01 a 08/03).
- Série C do Brasileirão (05/04 a 25/10).
Lembrando que o Náutico ainda sonha com uma vaga na Copa do Brasil. Para isso, depende dele ser campeão da Série C (3ª fase), do Santa Cruz ser campeão da Série D (O Tricolor vai para 3ª fase e ele herda a vaga estadual) ou o Sport ficar na Série A (Leão pula para 5ª fase e o Timbu herda vaga estadual).
Resumo prático dos pernambucanos em 2026:
- Sport: Pernambucano + Copa do Nordeste + Copa do Brasil (2ª fase ou 5ª fase) + Série A ou B.
- Santa Cruz: Pernambucano + Copa do Brasil (2ª fase ou 3ª fase) + Série C.
- Náutico: Pernambucano + Série B ou Série C + chance de jogar Copa do Brasil - 3ª fase ou 2ª fase)