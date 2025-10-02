Sport: Arbitragem prejudica, mas time não converte domínio em gols

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Árbitro FIFA cometeu "erros graves" que influenciaram o placar, diz Ralph de Carvalho; Ele cobra do Sport que transforme posse em gols

A Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades.

Arbitragem: Erros Graves e Pênalti Ilegítimo



Carvalho afirmou que o Sport foi prejudicado pela arbitragem do juiz FIFA Rafael Klaus, que cometeu falhas com impacto direto no placar. Um gol do Fluminense foi corretamente anulado pelo VAR após falta de Ignácio em Barleta, mas o comentarista destacou que o pênalti que resultou no segundo gol tricolor “não existiu”.

Domínio estéril e falta de finalização

Apesar das falhas da arbitragem, Carvalho ressaltou que o Sport também “não se ajuda”. O time dominou a posse de bola, mas não soube transformar o controle em gols.

A única finalização de perigo no primeiro tempo foi um chute de Barleta, defendido com facilidade por Fábio. Para o comentarista, o Sport reage mais por “desespero” do que por jogo organizado.

Insistência em Ramírez e gol de Lucas Lima



Carvalho criticou a insistência em Ramírez, que teve nova chance como titular e desperdiçou uma oportunidade clara. A reação veio apenas com a entrada de Lucas Lima, que marcou de cavadinha após passe de Hyoran.

Matemática do rebaixamento

Com o empate em 2 a 2, o Sport chegou a 15 pontos. Para escapar da queda, precisa de mais 26 pontos e nove vitórias para atingir os 41 pontos estimados como corte mínimo em 2024. Carvalho avaliou que a permanência é “matematicamente possível”, mas estaria na “categoria do milagre”.

Acompanhe o episódio na íntegra:



<p class="texto">Listen to <a href="https://hearthis.at/tecnologia/comentario-13h-ralph-de-carvalho-02-10-25/" target="_blank">O Comentário de Ralph de Carvalho: Sport: Arbitragem prejudica, mas time não converte domínio em gols</a> <span>by</span><a href="https://hearthis.at/tecnologia/" target="_blank" >Rádio Jornal</a> <span>on</span> <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a></p>

*Texto escrito com auxílio de inteligência artificial, com base em conteúdo original da Rádio Jornal, e sob supervisão e análise de jornalistas profissionais.

