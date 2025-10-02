Sport: Arbitragem prejudica, mas time não converte domínio em gols
Árbitro FIFA cometeu "erros graves" que influenciaram o placar, diz Ralph de Carvalho; Ele cobra do Sport que transforme posse em gols
A Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades.
Arbitragem: Erros Graves e Pênalti Ilegítimo
Carvalho afirmou que o Sport foi prejudicado pela arbitragem do juiz FIFA Rafael Klaus, que cometeu falhas com impacto direto no placar. Um gol do Fluminense foi corretamente anulado pelo VAR após falta de Ignácio em Barleta, mas o comentarista destacou que o pênalti que resultou no segundo gol tricolor “não existiu”.
Domínio estéril e falta de finalização
Apesar das falhas da arbitragem, Carvalho ressaltou que o Sport também “não se ajuda”. O time dominou a posse de bola, mas não soube transformar o controle em gols.
A única finalização de perigo no primeiro tempo foi um chute de Barleta, defendido com facilidade por Fábio. Para o comentarista, o Sport reage mais por “desespero” do que por jogo organizado.
Insistência em Ramírez e gol de Lucas Lima
Carvalho criticou a insistência em Ramírez, que teve nova chance como titular e desperdiçou uma oportunidade clara. A reação veio apenas com a entrada de Lucas Lima, que marcou de cavadinha após passe de Hyoran.
Matemática do rebaixamento
Com o empate em 2 a 2, o Sport chegou a 15 pontos. Para escapar da queda, precisa de mais 26 pontos e nove vitórias para atingir os 41 pontos estimados como corte mínimo em 2024. Carvalho avaliou que a permanência é “matematicamente possível”, mas estaria na “categoria do milagre”.
Acompanhe o episódio na íntegra:
*Texto escrito com auxílio de inteligência artificial, com base em conteúdo original da Rádio Jornal, e sob supervisão e análise de jornalistas profissionais.