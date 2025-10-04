fechar
Nautico | Notícia

Resultado do jogo do Guarani x Náutico hoje (04/10): Veja placar parcial e gols

O duelo é válido pela penúltima rodada do Quadrangular Final da Série C do Campeonato Brasileiro e só a vitória interessa ao Timbu

Por Davi Saboya Publicado em 04/10/2025 às 17:05 | Atualizado em 04/10/2025 às 17:59
Lance do jogo entre Náutico x Guarani pela 2ª rodada do Quadrangular Final da Série C
Lance do jogo entre Náutico x Guarani pela 2ª rodada do Quadrangular Final da Série C - Jailton Jr/JC Imagem

Guarani x Náutico se enfrentam neste sábado (4). O duelo, que acontece no Brinco de Ouro, é válido pela penúltima rodada do Quadrangular Final da Série C do Campeonato Brasileiro.

ACOMPANHE AO VIVO:

Para o Timbu, só a vitória interessa. A derrota acaba de uma vez por todas com o sonho do acesso e o empate deixa a situação muito difícil.

Veja o resultado do jogo do Guarani x Náutico hoje (04/10)

Matéria em atualização

 
 

