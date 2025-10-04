Empate contra o Guarani é bom pro Náutico? Entenda possibilidades do Timbu na briga pelo acesso
Timbu enfrenta o Bugre em Campinas pela última rodada do quadrangular do acesso da Série C; veja combinações de resultados que ajudam ou atrapalham
O Náutico encara o Guarani, às 17h, horário de Brasília, neste sábado (4), no Brinco de Ouro, em Campinas.
Em 3° lugar do grupo com 4 pontos, o Náutico depende apenas de si mesmo para conquistar o acesso. Vencendo o Bugre, chega à vice-liderança com 7 pontos, ultrapassa a equipe paulista e garantiria a classificação à Serie B com uma vitória na última rodada, contra o Brusque, nos Aflitos.
Se perder, estará eliminado e dará adeus ao acesso, já que atingiria no máximo 7 pontos enquanto o Bugre já chegaria à última rodada com 9 pontos, lembrando que a Ponte Preta, com 10 pontos, já chega para esta 5ª rodada classificado.
Mas e o empate?
Empate é um bom resultado para o Náutico? Veja melhor e pior cenário para o Timbu chegar com chances de acesso à última rodada
Um empate mantém o Náutico vivo, mas não mais dependendo apenas de si para conseguir uma das quatro vagas na Série B do próximo ano.
Com três gols de desvantagem no saldo de gols em relação ao Guarani, o Náutico teria que vencer o Brusque na última rodada e torcer para para uma derrota do Bugre diante da Ponte Preta, já classificada, no Moisés Lucarelli.
O pior cenário para o Timbu, mantendo chances de acesso, é o empate contra o Guarani combinado com uma vitória do Brusque contra a Ponte Preta, que o faria chegar à última rodada em 4° lugar e atrás da equipe catarinense, que chegaria com chances reais de classificação para o jogo nos Aflitos.
O melhor cenário nas projeções alvirrubras é uma vitória em Campinas somada a uma derrota do Brusque.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Ver essa foto no Instagram
Nesse cenário, chegaria à última rodada contra um time catarinense já eliminado e dependendo apenas de uma vitória, independente do resultado de Ponte Preta x Guarani para voltar à Série B.
Além disso, poderia conquistar a classificação mesmo com uma derrota ou empate, desde que o Guarani perca para a Ponte no primeiro cenário ou no mínimo empate no segundo.
Acompanhe Guarani x Náutico ao vivo na Rádio Jornal