Nautico |

Empate contra o Guarani é bom pro Náutico? Entenda possibilidades do Timbu na briga pelo acesso

Timbu enfrenta o Bugre em Campinas pela última rodada do quadrangular do acesso da Série C; veja combinações de resultados que ajudam ou atrapalham

Por Victor Peixoto Publicado em 04/10/2025 às 17:46
Torcida do Náutico
Torcida do Náutico - Gabriel França / Náutico

Náutico encara o Guarani, às 17h, horário de Brasília, neste sábado (4), no Brinco de Ouro, em Campinas.

Em 3° lugar do grupo com 4 pontos, o Náutico depende apenas de si mesmo para conquistar o acesso. Vencendo o Bugre, chega à vice-liderança com 7 pontos, ultrapassa a equipe paulista e garantiria a classificação à Serie B com uma vitória na última rodada, contra o Brusque, nos Aflitos.

Se perder, estará eliminado e dará adeus ao acesso, já que atingiria no máximo 7 pontos enquanto o Bugre já chegaria à última rodada com 9 pontos, lembrando que a Ponte Preta, com 10 pontos, já chega para esta 5ª rodada classificado.

Mas e o empate?

Empate é um bom resultado para o Náutico? Veja melhor e pior cenário para o Timbu chegar com chances de acesso à última rodada

Um empate mantém o Náutico vivo, mas não mais dependendo apenas de si para conseguir uma das quatro vagas na Série B do próximo ano.

Com três gols de desvantagem no saldo de gols em relação ao Guarani, o Náutico teria que vencer o Brusque na última rodada e torcer para para uma derrota do Bugre diante da Ponte Preta, já classificada, no Moisés Lucarelli.

pior cenário para o Timbu, mantendo chances de acesso, é o empate contra o Guarani combinado com uma vitória do Brusque contra a Ponte Preta, que o faria chegar à última rodada em 4° lugar e atrás da equipe catarinense, que chegaria com chances reais de classificação para o jogo nos Aflitos.

melhor cenário nas projeções alvirrubras é uma vitória em Campinas somada a uma derrota do Brusque.

Nesse cenário, chegaria à última rodada contra um time catarinense já eliminado e dependendo apenas de uma vitória, independente do resultado de Ponte Preta x Guarani para voltar à Série B.

Além disso, poderia conquistar a classificação mesmo com uma derrota ou empate, desde que o Guarani perca para a Ponte no primeiro cenário ou no mínimo empate no segundo.

