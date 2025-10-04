fechar
Nautico | Notícia

Classificação da Série C 2025: Veja a tabela do Quadrangular Final

A penúltima rodada do Quadrangular Final da Série C do Campeonato Brasileiro começa neste sábado e só acaba no domingo com as partidas do Grupo B

Por Davi Saboya Publicado em 04/10/2025 às 18:38 | Atualizado em 04/10/2025 às 19:41
Imagem dos capitães de Guarani e Náutico com a arbitragem antes do jogo deste sábado (4)
Imagem dos capitães de Guarani e Náutico com a arbitragem antes do jogo deste sábado (4) - @rebeca__schumacker

A penúltima rodada do Quadrangular Final da Série C do Campeonato Brasileiro começou na tarde deste sábado (4). O primeiro jogo aconteceu entre Guarani x Náutico, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Neste domingo, 5 de outubro, ainda tem mais duas partidas: Floresta x Londrina (16h30) e São Bernardo x Caxias (19h).

Tabela da 5ª rodada

Sábado (04/10)

  • Guarani 1x1 Náutico
  • 19h30 - Brusque x Ponte Preta

Domingo (05/10)

  • 16h30 - Floresta x Londrina
  • 19h - São Bernardo x Caxias

Veja a classificação da Série C 2025

Grupo B

  • Londrina: 6 pts
  • Floresta: 6 pts
  • São Bernardo: 3 pts
  • Caxias: 3 pts

Grupo C

  • Ponte Preta: 10 pts
  • Guarani: 7 pts
  • Náutico: 5 pts
  • Brusque: 3 pts

