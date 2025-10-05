"Temos que fazer a nossa obrigação", diz técnico do Náutico sobre chance de acesso na Série C
Com o empate diante do Guarani na rodada passada, o clube alvirrubro não depende apenas de si para conquistar o acesso na Série C do Brasileirão
Após o empate com o Guarani, o técnico Hélio dos Anjos garantiu que o Náutico fará o dever de casa contra o Brusque na última rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Mesmo sabendo que o Timbu não depende apenas de si para conquistar o acesso, ele destacou a rivalidade que existe entre Guarani x Ponte Preta, que será o outro jogo chave.
"Vamos chegar vivo. O Brusque vai ter que jogar fora da sua maneira. Sei o que é a Ponte enfrentar o Guarani e o Guarani sabe o que é enfrentar a Ponte", afirmou o comandante alvirrubro, que já trabalhou na Macaca.
"Temos torcer para um time, que é a Ponte Preta, que não é um time qualquer. Temos que fazer a nossa obrigação e vamos fazer. O que vai acontecer nos outros jogos foge do meu controle. O que temos o controle é do nosso jogo em casa", completou o treinador.
Depois de uma primeira fase avassaladora, o Náutico chegou na última rodada do Quadrangular Final da Série C não dependendo apenas de si. Contra o Brusque, no próximo sábado (11), nos Aflitos, só a vitória interessa ao Timbu.
Além disso, ainda precisa torcer por um tropeço do Guarani contra o Ponte Preta. Em uma conta de matemática simples, o melhor resultado é uma derrota do Bugre e uma vitória do Timbu. Se o "Dérbi de Campinas" acabar empatado, o Náutico precisa tirar a diferença de três gols de saldo em relação ao Guarani, que hoje se encontra em 1 x -2.
