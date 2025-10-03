Morre Edu Manga, ex-jogador do Sport e Náutico

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Eduardo Antônio dos Santos estava internado em um hospital da cidade de Barueri, na Grande São Paulo, realizando um tratamento de problemas renais

Ex-jogador do Sport e Náutico, Eduardo Antônio dos Santos, o Edu Manga, morreu, aos 58 anos, na tarde desta sexta-feira (3), na cidade de Barueri, na Região Metropolitana do São Paulo. Ele estava internado em um hospital tratando de problemas renais.

A primeira passagem de Edu Manga no Recife foi pelo Sport no ano de 2001. Na temporada seguinte, vestiu a camisa do Náutico e participou da conquista do bicampeonato pernambucano em 2002.

O ex-jogador ganhou projeção nacional pelo Palmeiras nos anos de 1985 e 1989. Além disso, acumula passagens por Corinthians, Athletico-PR e ainda dez jogos com a camisa da Seleção Brasileira.

Nas redes sociais, o Palmeiras lamentou a morte do ex-jogador.

"Formado nas categorias de base do clube, pelo qual atuou profissionalmente de 1985 a 1989, o meia fez 44 gols em 188 jogos com a camisa alviverde e acumulou convocações para a Seleção Brasileira", publicou o clube alviverde.

Quem era Edu Manga?

Nascido em Osasco em 2 de fevereiro de 1967, o futebolista Edu Manga carregava um apelido curioso que o acompanhou na carreira. Ele foi batizado como "Manga" não pela fruta em si, mas pela peculiaridade de seu cabelo.

De acordo com o relato, o apelido surgiu por brincadeira do colega Denys, um lateral que também havia sido revelado pelo Palmeiras. O companheiro achava que o corte de cabelo de Edu lembrava uma "manga chupada", um termo que se popularizou e se fixou ao nome do jogador.