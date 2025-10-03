Náutico terá árbitro FIFA no jogo contra o Guarani; confira a equipe de arbitragem
Árbitro experiente pode influenciar a moral do Timbu, que já teve desentendimentos com a arbitragem, como na expulsão de João Maistro.
A CBF escalou apenas árbitros FIFA para os jogos da penúltima rodada do quadrangular decisivo da Série C do Campeonato Brasileiro.
O confronto entre Náutico e Guarani, que acontece neste sábado (04), será apitado por Wilton Pereira Sampaio.
A presença de um árbitro experiente pode ser importante para a moral do Timbu, especialmente considerando que, em algumas partidas do quadrangular, a equipe comandada por Hélio dos Anjos teve desentendimentos com a arbitragem, como aconteceu no jogo contra o Brusque, quando João Maistro foi expulso em uma decisão bastante contestada.
Além desse duelo, todos os outros jogos da rodada também terão árbitros conhecidos do público brasileiro.
Confira abaixo a escala completa da arbitragem:
Confira a arbitragem dos jogos deste fim de semana
Guarani x Náutico (Sábado 04/10)
- Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
- Árbitro Assistente 1: Tiago Gomes da Silva (GO)
- Árbitro Assistente 2: Jonny Kamenach Rocha (GO)
- Quarto Árbitro: Eleniel Benedito da Silva (MT)
- VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
Brusque x Ponte Preta (sábado 4/10)
- Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
- Árbitro Assistente 1: Jorge Eduardo Bernardi (RS)
- Árbitro Assistente 2: Maurício Coelho Silva Penna (RS)
- Quarto Árbitro: Renan Novaes Insabralde (MS)
- VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
Floresta x Londrina (domingo 5/10)
- Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)
- Árbitro Assistente 1: Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ)
- Árbitro Assistente 2: Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ)
- Quarto Árbitro: Emerson Souza Silva (BA)
- VAR: Rodrigo D´Alonso Ferreira (SC)
São Bernardo x Caxias (domingo 5/10)
- Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG)
- Árbitro Assistente 1: Celso Luiz da Silva (MG)
- Árbitro Assistente 2: Leonardo Henrique Pereira (MG)
- Quarto Árbitro: Wanderson Alves de Sousa (MG)
- VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)