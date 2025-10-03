fechar
Nautico | Notícia

Náutico terá árbitro FIFA no jogo contra o Guarani; confira a equipe de arbitragem

Árbitro experiente pode influenciar a moral do Timbu, que já teve desentendimentos com a arbitragem, como na expulsão de João Maistro.

Por João Victor Tavares Publicado em 03/10/2025 às 15:58
Lance do jogo entre Náutico x Guarani pela 2ª rodada do Quadrangular Final da Série C
Lance do jogo entre Náutico x Guarani pela 2ª rodada do Quadrangular Final da Série C - Jailton Jr/JC Imagem

A CBF escalou apenas árbitros FIFA para os jogos da penúltima rodada do quadrangular decisivo da Série C do Campeonato Brasileiro.

O confronto entre Náutico e Guarani, que acontece neste sábado (04), será apitado por Wilton Pereira Sampaio.

A presença de um árbitro experiente pode ser importante para a moral do Timbu, especialmente considerando que, em algumas partidas do quadrangular, a equipe comandada por Hélio dos Anjos teve desentendimentos com a arbitragem, como aconteceu no jogo contra o Brusque, quando João Maistro foi expulso em uma decisão bastante contestada.

Além desse duelo, todos os outros jogos da rodada também terão árbitros conhecidos do público brasileiro.

Confira abaixo a escala completa da arbitragem:

Confira a arbitragem dos jogos deste fim de semana

Guarani x Náutico (Sábado 04/10)

  • Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
  • Árbitro Assistente 1: Tiago Gomes da Silva (GO)
  • Árbitro Assistente 2: Jonny Kamenach Rocha (GO)
  • Quarto Árbitro: Eleniel Benedito da Silva (MT)
  • VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Brusque x Ponte Preta (sábado 4/10)

  • Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
  • Árbitro Assistente 1: Jorge Eduardo Bernardi (RS)
  • Árbitro Assistente 2: Maurício Coelho Silva Penna (RS)
  • Quarto Árbitro: Renan Novaes Insabralde (MS)
  • VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Floresta x Londrina (domingo 5/10)

  • Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)
  • Árbitro Assistente 1: Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ)
  • Árbitro Assistente 2: Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ)
  • Quarto Árbitro: Emerson Souza Silva (BA)
  • VAR: Rodrigo D´Alonso Ferreira (SC)

São Bernardo x Caxias (domingo 5/10)

  • Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG)
  • Árbitro Assistente 1: Celso Luiz da Silva (MG)
  • Árbitro Assistente 2: Leonardo Henrique Pereira (MG)
  • Quarto Árbitro: Wanderson Alves de Sousa (MG)
  • VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

