Náutico x Guarani: derrota elimina o Timbu do quadrangular da Série C? Veja o cenário completo

A equipe alvirrubra empatou no último jogo contra a Ponte Preta, em Campinas, e terá mais uma partida decisiva neste fim de semana, precisando vencer.

O Náutico terá uma missão importante neste sábado (04), quando enfrenta o Guarani pela penúltima rodada do quadrangular da Série C. A partida será disputada às 17h (horário de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas -SP.

O time comandado por Hélio dos Anjos passa por um momento delicado após o término da primeira fase da Série C.

Depois de uma impressionante sequência de 13 jogos de invencibilidade, o Timbu iniciou o quadrangular com uma vitória fora de casa, mas sofreu duas derrotas consecutivas dentro de casa, gerando polêmica, protestos dos torcedores e até a saída do meia Marco Antônio.

No último confronto contra a Ponte Preta, o Náutico conquistou um empate e segue vivo na competição, com chances de acesso, mas não terá vida fácil.

Seu adversário da vez, o Guarani, até o primeiro duelo da segunda fase ainda não mostrava seu potencial. Agora, ocupa a segunda colocação e surge como favorito para conquistar a segunda vaga, já que a primeira foi assegurada pela Ponte Preta.

Se o Náutico perder, está eliminado?

Se o Guarani vencer neste sábado, o Náutico ficará sem chances de acesso à Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o triunfo, o Bugre chegaria a 9 pontos, uma pontuação inalcançável para o Timbu nesta rodada, que possui apenas 4 pontos e, em caso de derrota, poderia somar no máximo 7.

Um empate mantém o Timbu vivo para a rodada final, mas dependerá de um tropeço do Guarani diante da Ponte Preta e de uma vitória própria sobre o Brusque.

Já uma vitória deixa a situação mais favorável: o Náutico precisaria apenas de um empate na última rodada e torcer para que o Guarani empate ou seja derrotado em seu confronto final.

Calendário do Náutico no quadrangular da Série C