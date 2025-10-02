Náutico x Guarani: derrota elimina o Timbu do quadrangular da Série C? Veja o cenário completo
A equipe alvirrubra empatou no último jogo contra a Ponte Preta, em Campinas, e terá mais uma partida decisiva neste fim de semana, precisando vencer.
O Náutico terá uma missão importante neste sábado (04), quando enfrenta o Guarani pela penúltima rodada do quadrangular da Série C. A partida será disputada às 17h (horário de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas -SP.
O time comandado por Hélio dos Anjos passa por um momento delicado após o término da primeira fase da Série C.
Depois de uma impressionante sequência de 13 jogos de invencibilidade, o Timbu iniciou o quadrangular com uma vitória fora de casa, mas sofreu duas derrotas consecutivas dentro de casa, gerando polêmica, protestos dos torcedores e até a saída do meia Marco Antônio.
No último confronto contra a Ponte Preta, o Náutico conquistou um empate e segue vivo na competição, com chances de acesso, mas não terá vida fácil.
Seu adversário da vez, o Guarani, até o primeiro duelo da segunda fase ainda não mostrava seu potencial. Agora, ocupa a segunda colocação e surge como favorito para conquistar a segunda vaga, já que a primeira foi assegurada pela Ponte Preta.
Se o Náutico perder, está eliminado?
Se o Guarani vencer neste sábado, o Náutico ficará sem chances de acesso à Série B do Campeonato Brasileiro.
Com o triunfo, o Bugre chegaria a 9 pontos, uma pontuação inalcançável para o Timbu nesta rodada, que possui apenas 4 pontos e, em caso de derrota, poderia somar no máximo 7.
Um empate mantém o Timbu vivo para a rodada final, mas dependerá de um tropeço do Guarani diante da Ponte Preta e de uma vitória própria sobre o Brusque.
Já uma vitória deixa a situação mais favorável: o Náutico precisaria apenas de um empate na última rodada e torcer para que o Guarani empate ou seja derrotado em seu confronto final.
Calendário do Náutico no quadrangular da Série C
- 5ª rodada – 04/10 (sáb) às 17h: Guarani x Náutico – Brinco de Ouro
- 6ª rodada – 11/10 (sáb) às 17h: Náutico x Brusque – Aflitos