fechar
Nautico |

Náutico x Guarani: derrota elimina o Timbu do quadrangular da Série C? Veja o cenário completo

A equipe alvirrubra empatou no último jogo contra a Ponte Preta, em Campinas, e terá mais uma partida decisiva neste fim de semana, precisando vencer.

Por João Victor Tavares Publicado em 02/10/2025 às 14:21
Lance do jogo entre Náutico x Guarani pela 2ª rodada do Quadrangular Final da Série C
Lance do jogo entre Náutico x Guarani pela 2ª rodada do Quadrangular Final da Série C - Jailton Jr/JC Imagem

O Náutico terá uma missão importante neste sábado (04), quando enfrenta o Guarani pela penúltima rodada do quadrangular da Série C. A partida será disputada às 17h (horário de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas -SP.

O time comandado por Hélio dos Anjos passa por um momento delicado após o término da primeira fase da Série C.

Depois de uma impressionante sequência de 13 jogos de invencibilidade, o Timbu iniciou o quadrangular com uma vitória fora de casa, mas sofreu duas derrotas consecutivas dentro de casa, gerando polêmica, protestos dos torcedores e até a saída do meia Marco Antônio.

No último confronto contra a Ponte Preta, o Náutico conquistou um empate e segue vivo na competição, com chances de acesso, mas não terá vida fácil.

Seu adversário da vez, o Guarani, até o primeiro duelo da segunda fase ainda não mostrava seu potencial. Agora, ocupa a segunda colocação e surge como favorito para conquistar a segunda vaga, já que a primeira foi assegurada pela Ponte Preta.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Se o Náutico perder, está eliminado?

 

Se o Guarani vencer neste sábado, o Náutico ficará sem chances de acesso à Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o triunfo, o Bugre chegaria a 9 pontos, uma pontuação inalcançável para o Timbu nesta rodada, que possui apenas 4 pontos e, em caso de derrota, poderia somar no máximo 7.

Um empate mantém o Timbu vivo para a rodada final, mas dependerá de um tropeço do Guarani diante da Ponte Preta e de uma vitória própria sobre o Brusque.

Já uma vitória deixa a situação mais favorável: o Náutico precisaria apenas de um empate na última rodada e torcer para que o Guarani empate ou seja derrotado em seu confronto final.

Calendário do Náutico no quadrangular da Série C

  • 5ª rodada – 04/10 (sáb) às 17h: Guarani x Náutico – Brinco de Ouro
  • 6ª rodada – 11/10 (sáb) às 17h: Náutico x Brusque – Aflitos

Leia também

Santa Cruz na Série C 2026: o que muda com novo calendário da CBF? Entenda
Santa Cruz

Santa Cruz na Série C 2026: o que muda com novo calendário da CBF? Entenda
"Vai ser guerra", afirma Bruno Mezenga sobre decisão entre Guarani x Náutico
Jogo do ano

"Vai ser guerra", afirma Bruno Mezenga sobre decisão entre Guarani x Náutico

Compartilhe

Tags