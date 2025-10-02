fechar
Santa Cruz | Notícia

Santa Cruz na Série C 2026: o que muda com novo calendário da CBF? Entenda

Santa Cruz disputará a Série C de 2026 em novo formato. Apenas dois clubes serão rebaixados, e o campeão terá vaga direta na 3ª fase da Copa do Brasil

Por Thiago Wagner Publicado em 02/10/2025 às 11:38 | Atualizado em 02/10/2025 às 11:44
Lance do jogo de ida na final da Série D entre Santa Cruz x Barra-SC
Lance do jogo de ida na final da Série D entre Santa Cruz x Barra-SC - Jailton Jr/JC Imagem

O Santa Cruz disputará a Série C do Campeonato Brasileiro de 2026 com novidades importantes no regulamento. Após garantir o acesso na atual temporada, o Tricolor vai encontrar uma competição mais enxuta no que diz respeito ao risco de queda e com calendário definido pela CBF entre os dias 5 de abril e 25 de outubro. Abaixo, algumas alterações que podem impactar o Tricolor:

Apenas dois rebaixados

A principal mudança para 2026 está no número de clubes rebaixados. Ao contrário dos anos anteriores, quando quatro times caíam para a Série D, na próxima temporada apenas dois clubes serão rebaixados. A alteração dá ao Santa Cruz uma margem maior de segurança na luta pela permanência, apesar da direção ter foco já o acesso no ano que vem.

Essa mudança se dá por conta da expansão da Série C nos anos seguintes:

  • 2027: a Série C terá 24 clubes, mantendo apenas dois rebaixados.
  • 2028: a divisão será ampliada para 28 times, divididos em dois grupos de 14, com um rebaixamento mais pesado, que derrubará seis equipes para a Série D de 2029.

Essas alterações exigem que o Santa Cruz não apenas pense em 2026, mas se prepare estruturalmente para competições ainda mais duras nos anos seguintes, caso não consiga o acesso de imediato.

Vaga na Copa do Brasil

Outra novidade é que o campeão da Série C passará a ter vaga direta na 3ª fase da Copa do Brasil do ano seguinte. O benefício esportivo e financeiro aumenta o peso da disputa pelo título, já que a competição nacional é uma das mais rentáveis do calendário brasileiro.

O impacto para o Santa Cruz

Em resumo, o novo cenário traz pontos positivos e desafios para o Santa Cruz:

  • Menor risco de queda em 2026, com apenas dois rebaixados.
  • Mais estabilidade no calendário, já que a Série C será disputada por sete meses.
  • Exigência de planejamento a médio prazo, diante da ampliação da competição em 2027 e 2028 e tomando que o Santa Cruz não consiga o acesso imediato.
  • Possibilidade de receita extra e maior visibilidade, em caso de título e classificação direta para a Copa do Brasil.

