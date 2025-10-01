"Não perdemos o título", afirma técnico do Santa Cruz sobre final da Série D

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Cobra Coral enfrenta o Barra-SC, no próximo sábado (4), às 16h, na partida de volta da final da Série D do Campeonato Brasileiro

O técnico do Santa Cruz, Marcelo Cabo, mostrou otimismo e confiança total no elenco, mesmo após a derrota para o Barra-SC, no primeiro jogo da final da Série D do Campeonato Brasileiro. O treinador fez questão de mandar um recado direto à torcida, pedindo que o apoio não cesse, e garantiu que o título ainda é possível.

"Quero deixar bem claro que não acabou. Foi uma primeira metade. Acredito muito nos meus atletas, acredito na capacidade deles de reverterem o cenário, assim como já fizeram na Série D," declarou Cabo, lembrando as reviravoltas que o time já conseguiu na competição.

Para o treinador, a desvantagem é apenas em um "intervalo" do confronto. Ele demonstrou certeza de que o grupo tem o potencial para dar a volta por cima contra o Barra, na Arena da Barra, em Santa Catarina.

"Já falei com meu time que acredito neles. Temos totais condições de realizar os ajustes necessários. Estamos apenas em um intervalo e não perdemos o título ainda," garantiu Marcelo Cabo.

Por fim, o técnico do Santa Cruz fez um apelo aos torcedores tricolores, reconhecendo a importância do apoio da massa coral neste momento decisivo.

"Peço que nosso torcedor continue acreditando na gente. Vamos trabalhar bastante para reverter o quadro e entregar o título à nossa torcida", pontuou Cabo.

Próximo jogo do Santa Cruz

Barra-SC x Santa Cruz se enfrentam neste sábado (4), às 16h (de Brasília), na Arena da Barra, em Santa Catarina. Para faturar o título direto, o Tricolor do Arruda precisa vencer por dois gols ou mais. Uma vitória simples leva a decisão para os títulos.