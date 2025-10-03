fechar
Sport x Cruzeiro: veja o que mudou no Leão desde a goleada por 4 a 0 até agora

Agora, em situações opostas na tabela, o Cabuloso briga no G-4 e mantém uma boa sequência de resultados, enquanto o Leão ocupa a última colocação

Por João Victor Tavares Publicado em 03/10/2025 às 17:53
Lance do jogo entre Sport x Cruzeiro pela oitava rodada do Brasileirão
Lance do jogo entre Sport x Cruzeiro pela oitava rodada do Brasileirão - Paulo Paiva/Sport

O Sport enfrenta o Cruzeiro nesta noite de domingo (05), pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, e terá um grande desafio pela frente.

Precisando de uma vitória para se manter firme na briga contra o rebaixamento, a equipe rubro-negra carrega lembranças ruins do último encontro com o Cabuloso neste ano.

Em 11 de maio, o Leão foi goleado por 4 a 0, no primeiro jogo do então recém-chegado técnico Antônio Oliveira, que acabou sendo demitido após apenas três partidas no comando do clube.

Desde então, diversas mudanças ocorreram na equipe titular do Sport. Confira a seguir:

Time titular no primeiro jogo contra o Cruzeiro

Caique França; Matheus Alexandre, João Silva, Chico e Igor Cariús; Du Queiroz, Rivera, Sérgio Oliveira; Barletta, Pablo e Carlos Alberto.

Situação atual dos titulares daquela época

  • Caique França: atualmente reserva
  • Igor Cariús: atualmente no banco
  • João Silva: geralmente no banco
  • Chico: deixou o clube
  • Matheus Alexandre: afastado, retornou com Daniel Paulista
  • Du Queiroz: saiu do time
  • Sérgio Oliveira: lesionado, deve retornar ainda este ano
  • Carlos Alberto: emprestado ao Cuiabá

Dos titulares daquele jogo, apenas Matheus Alexandre, Rivera e Barletta seguem no elenco titular. Zé Lucas jogou entrando do banco.

Novidades no elenco

  • Gabriel
  • Thyere (retornou de lesão)
  • Ramon
  • Luan Cândido
  • Matheusinho
  • Ramírez

Escalação atual do Sport (último jogo contra o Fluminense)

Gabriel; Matheus Alexandre, Thyere, Ramon e Luan Cândido; Matheusinho, Rivera, Zé Lucas, Barletta e Horan; Ignacio Ramírez.

Além das mudanças no elenco rubro-negro, o treinador atual é Daniel Paulista, enquanto naquela época era o português Antônio Oliveira.

