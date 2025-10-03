Sport x Cruzeiro: veja o que mudou no Leão desde a goleada por 4 a 0 até agora
Agora, em situações opostas na tabela, o Cabuloso briga no G-4 e mantém uma boa sequência de resultados, enquanto o Leão ocupa a última colocação
O Sport enfrenta o Cruzeiro nesta noite de domingo (05), pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, e terá um grande desafio pela frente.
Precisando de uma vitória para se manter firme na briga contra o rebaixamento, a equipe rubro-negra carrega lembranças ruins do último encontro com o Cabuloso neste ano.
Em 11 de maio, o Leão foi goleado por 4 a 0, no primeiro jogo do então recém-chegado técnico Antônio Oliveira, que acabou sendo demitido após apenas três partidas no comando do clube.
Desde então, diversas mudanças ocorreram na equipe titular do Sport. Confira a seguir:
Time titular no primeiro jogo contra o Cruzeiro
Caique França; Matheus Alexandre, João Silva, Chico e Igor Cariús; Du Queiroz, Rivera, Sérgio Oliveira; Barletta, Pablo e Carlos Alberto.
Situação atual dos titulares daquela época
- Caique França: atualmente reserva
- Igor Cariús: atualmente no banco
- João Silva: geralmente no banco
- Chico: deixou o clube
- Matheus Alexandre: afastado, retornou com Daniel Paulista
- Du Queiroz: saiu do time
- Sérgio Oliveira: lesionado, deve retornar ainda este ano
- Carlos Alberto: emprestado ao Cuiabá
Dos titulares daquele jogo, apenas Matheus Alexandre, Rivera e Barletta seguem no elenco titular. Zé Lucas jogou entrando do banco.
Novidades no elenco
- Gabriel
- Thyere (retornou de lesão)
- Ramon
- Luan Cândido
- Matheusinho
- Ramírez
Escalação atual do Sport (último jogo contra o Fluminense)
Gabriel; Matheus Alexandre, Thyere, Ramon e Luan Cândido; Matheusinho, Rivera, Zé Lucas, Barletta e Horan; Ignacio Ramírez.
Além das mudanças no elenco rubro-negro, o treinador atual é Daniel Paulista, enquanto naquela época era o português Antônio Oliveira.