Sport x Cruzeiro: veja o que mudou no Leão desde a goleada por 4 a 0 até agora

Agora, em situações opostas na tabela, o Cabuloso briga no G-4 e mantém uma boa sequência de resultados, enquanto o Leão ocupa a última colocação

O Sport enfrenta o Cruzeiro nesta noite de domingo (05), pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, e terá um grande desafio pela frente.

Precisando de uma vitória para se manter firme na briga contra o rebaixamento, a equipe rubro-negra carrega lembranças ruins do último encontro com o Cabuloso neste ano.

Em 11 de maio, o Leão foi goleado por 4 a 0, no primeiro jogo do então recém-chegado técnico Antônio Oliveira, que acabou sendo demitido após apenas três partidas no comando do clube.

Desde então, diversas mudanças ocorreram na equipe titular do Sport. Confira a seguir:

Time titular no primeiro jogo contra o Cruzeiro

Caique França; Matheus Alexandre, João Silva, Chico e Igor Cariús; Du Queiroz, Rivera, Sérgio Oliveira; Barletta, Pablo e Carlos Alberto.

Situação atual dos titulares daquela época

Caique França: atualmente reserva

atualmente reserva Igor Cariús: atualmente no banco

atualmente no banco João Silva: geralmente no banco

geralmente no banco Chico: deixou o clube

deixou o clube Matheus Alexandre: afastado, retornou com Daniel Paulista



afastado, retornou com Daniel Paulista Du Queiroz: saiu do time

saiu do time Sérgio Oliveira: lesionado, deve retornar ainda este ano

lesionado, deve retornar ainda este ano Carlos Alberto: emprestado ao Cuiabá

Dos titulares daquele jogo, apenas Matheus Alexandre, Rivera e Barletta seguem no elenco titular. Zé Lucas jogou entrando do banco.

Novidades no elenco

Gabriel

Thyere (retornou de lesão)

Ramon

Luan Cândido

Matheusinho

Ramírez

Escalação atual do Sport (último jogo contra o Fluminense)

Gabriel; Matheus Alexandre, Thyere, Ramon e Luan Cândido; Matheusinho, Rivera, Zé Lucas, Barletta e Horan; Ignacio Ramírez.

Além das mudanças no elenco rubro-negro, o treinador atual é Daniel Paulista, enquanto naquela época era o português Antônio Oliveira.