Sport | Notícia

Sport: Daniel destaca resposta de Lucas Lima e explica situação de Paciência

Técnico do Sport destacou a entrada decisiva do meia Lucas Lima e projetou duelo contra o Cruzeiro após empate em 2x2 com o Fluminense

Por Thiago Wagner Publicado em 02/10/2025 às 12:12
Daniel Paulista, técnico do Sport
Daniel Paulista, técnico do Sport - Reprodução/ Sport

O empate por 2 a 2 com o Fluminense, conquistado no último lance na Ilha do Retiro, pela 26ª rodada da Série A, apesar de ter sido obtido na raça, pouco muda a vida do Sport, que segue na lanterna do Campeonato Brasileiro, agora com 15 pontos. Após a partida, o técnico Daniel Paulista avaliou o resultado e projetou os próximos compromissos, já pensando no jogo contra o Cruzeiro, neste domingo (5), no Mineirão.

Daniel explicou principalmente a opção de deixar Lucas Lima no banco de reservas e destacou a resposta positiva do meia, que marcou o primeiro gol do Sport. Segundo o treinador, o camisa 10 enfrentou problemas físicos nas últimas semanas, como incômodos no tornozelo e na lombar, o que afetou seu rendimento. A ideia foi utilizá-lo no segundo tempo, com mais espaços, o que se confirmou como um fator determinante para a reação do time.

“Foi uma opção estratégica. O Lucas é craque, nosso capitão em vários momentos, mas hoje entrou no momento certo e fez a diferença”, disse o técnico.

Sem Derik Lacerda, suspenso, Daniel utilizou Ramírez como titular, mas reconheceu que ainda busca a melhor solução para o setor. Ele revelou que Gonçalo Paciência estava relacionado, mas sentiu um incômodo no aquecimento e não pôde entrar em campo. Segundo o treinador, a disputa pela posição segue aberta entre Ramírez, Pablo e Paciência.

“Eles brigam pelo mesmo espaço. A escolha depende do momento, da característica e do que o jogo pede. Hoje optamos pelo Ramírez, depois Pablo entrou para tentar dar mobilidade”, explicou.

Críticas à arbitragem

O técnico também voltou a falar sobre a arbitragem, ressaltando que os erros não são apenas contra o Sport, mas refletem uma questão estrutural. Para ele, a falta de profissionalização da função prejudica a qualidade das decisões em campo.

“A única função no futebol brasileiro que não é profissional é a arbitragem. Talvez, se os árbitros fossem exclusivos da função, treinassem e se preparassem como os jogadores e treinadores, os erros diminuiriam”, afirmou.

Próximos desafios e elenco

Com 14 pontos e cada vez mais pressionado na luta contra o rebaixamento, o Sport terá o Cruzeiro como próximo adversário. O treinador também atualizou a situação do elenco: Sérgio Oliveira está liberado pelo departamento médico e pode voltar em breve, enquanto Aderlan virou dúvida após sentir um problema muscular. Já Matheus Alexandre, suspenso, é desfalque certo.

Daniel ressaltou a importância da postura do time contra o Fluminense, valorizando a entrega até o último minuto. “Mostramos luta, coragem e conseguimos buscar o empate. É esse espírito que precisamos manter até o fim”, concluiu.

