Sport x Fluminense: veja a conversa de Raphael Claus com a equipe de vídeo em lances polêmicos
O Leão da Ilha arrancou um empate por 2 a 2 com o Tricolor, nesta quarta-feira (1º), na Ilha do Retiro, mas segue na lanterna da competição.
O Sport demonstrou forte insatisfação com a arbitragem após o confronto diante do Fluminense, realizado na última quarta-feira (01), pelo Campeonato Brasileiro.
As críticas se concentraram em dois lances polêmicos: a falta de expulsão de Ignácio ainda no primeiro tempo e o pênalti assinalado a favor do Tricolor sobre o próprio zagueiro rubro-negro, já na etapa final.
Na manhã desta quinta-feira, a CBF tornou públicos os áudios das conversas entre o árbitro de campo Raphael Claus e o VAR, comandado por Ilbert Estevam da Silva.
Nas comunicações divulgadas, o VAR acionou Raphael Claus em dois momentos decisivos. Confira:
Primeira intervenção
Aos 43 minutos do primeiro tempo, Kevin Serna avançou pela direita e cruzou para Cano finalizar. Martinelli completou para o gol, mas o VAR entrou em ação para revisar um possível pisão de Ignácio em Barletta no início da jogada.
"Ele pisa no tornozelo do adversário e não tem condições de continuar. Ô, Claus, recomenda uma revisão de possível falta no início da APP (da jogada)" – disse um dos árbitros de vídeo.
"O jogador de branco, a bola desvia nele. Depois há um contato no tornozelo do adversário, que o impossibilita de continuar. Isso é o que você vai ver" – explicou o VAR.
Ilbert Estevam da Silva reforçou: "Não entendo como jogo brusco grave, mas entendo como falta, porque há desvio na bola e o contato posterior impede a continuidade da jogada."
Raphael Claus confirmou: "Para mim, já está claro, bateu, ok. Vou sair com falta mesmo."
A decisão anulou o gol do Fluminense e gerou comemoração imediata da torcida rubro-negra ao ver a falta exibida no telão.
Ignácio recebeu cartão amarelo, mas a diretoria do Sport reclamou, pedindo a expulsão. O placar seguiu 0 a 0.
Segunda intervenção
Aos 32 minutos do segundo tempo, com o placar em 1 a 1, Ignacio foi derrubado por Luan Cândido dentro da área. Raphael Claus marcou falta do zagueiro do Sport em Pablo, no início da jogada, mas o VAR entrou em ação.
"O penal está claro, mas quero ver a possível falta. Não consigo ver esse puxão... Se não foi falta, é pênalti" – analisou o VAR.
"Claus, a sua marcação é de falta no início da jogada?" – perguntou a cabine.
"Falta no Pablo, falta no Pablo" – respondeu o árbitro.
Ilbert Estevam discordou: "Tem uma mão no Pablo, mas sem impacto. Posteriormente temos uma ação de penal."
O VAR mostrou as imagens: "O jogador deixa o corpo cair para trás sem nenhum impacto."
"É o Pablo que segura a mão dele... nada. Ok." – disse Claus.
Na sequência, a cabine apresentou o contato dentro da área: "O jogador entra no movimento de corrida, calça o adversário com o joelho, fazendo um ‘trança pé’."
"Pênalti. Então vou sair com tiro penal, sem cartão, ok?" – decidiu Claus.
John Kennedy converteu a cobrança e colocou o Fluminense em vantagem: 2 a 1.