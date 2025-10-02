Sport x Fluminense: veja a conversa de Raphael Claus com a equipe de vídeo em lances polêmicos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O Leão da Ilha arrancou um empate por 2 a 2 com o Tricolor, nesta quarta-feira (1º), na Ilha do Retiro, mas segue na lanterna da competição.

O Sport demonstrou forte insatisfação com a arbitragem após o confronto diante do Fluminense, realizado na última quarta-feira (01), pelo Campeonato Brasileiro.

As críticas se concentraram em dois lances polêmicos: a falta de expulsão de Ignácio ainda no primeiro tempo e o pênalti assinalado a favor do Tricolor sobre o próprio zagueiro rubro-negro, já na etapa final.

Na manhã desta quinta-feira, a CBF tornou públicos os áudios das conversas entre o árbitro de campo Raphael Claus e o VAR, comandado por Ilbert Estevam da Silva.

Nas comunicações divulgadas, o VAR acionou Raphael Claus em dois momentos decisivos. Confira:

Primeira intervenção

Aos 43 minutos do primeiro tempo, Kevin Serna avançou pela direita e cruzou para Cano finalizar. Martinelli completou para o gol, mas o VAR entrou em ação para revisar um possível pisão de Ignácio em Barletta no início da jogada.

"Ele pisa no tornozelo do adversário e não tem condições de continuar. Ô, Claus, recomenda uma revisão de possível falta no início da APP (da jogada)" – disse um dos árbitros de vídeo.

"O jogador de branco, a bola desvia nele. Depois há um contato no tornozelo do adversário, que o impossibilita de continuar. Isso é o que você vai ver" – explicou o VAR.

Ilbert Estevam da Silva reforçou: "Não entendo como jogo brusco grave, mas entendo como falta, porque há desvio na bola e o contato posterior impede a continuidade da jogada."

Raphael Claus confirmou: "Para mim, já está claro, bateu, ok. Vou sair com falta mesmo."

A decisão anulou o gol do Fluminense e gerou comemoração imediata da torcida rubro-negra ao ver a falta exibida no telão.

Ignácio recebeu cartão amarelo, mas a diretoria do Sport reclamou, pedindo a expulsão. O placar seguiu 0 a 0.

Melhores momentos de Sport 2x2 Fluminense

Segunda intervenção

Aos 32 minutos do segundo tempo, com o placar em 1 a 1, Ignacio foi derrubado por Luan Cândido dentro da área. Raphael Claus marcou falta do zagueiro do Sport em Pablo, no início da jogada, mas o VAR entrou em ação.

"O penal está claro, mas quero ver a possível falta. Não consigo ver esse puxão... Se não foi falta, é pênalti" – analisou o VAR.

"Claus, a sua marcação é de falta no início da jogada?" – perguntou a cabine.

"Falta no Pablo, falta no Pablo" – respondeu o árbitro.

Ilbert Estevam discordou: "Tem uma mão no Pablo, mas sem impacto. Posteriormente temos uma ação de penal."

O VAR mostrou as imagens: "O jogador deixa o corpo cair para trás sem nenhum impacto."

"É o Pablo que segura a mão dele... nada. Ok." – disse Claus.

Na sequência, a cabine apresentou o contato dentro da área: "O jogador entra no movimento de corrida, calça o adversário com o joelho, fazendo um ‘trança pé’."

"Pênalti. Então vou sair com tiro penal, sem cartão, ok?" – decidiu Claus.

John Kennedy converteu a cobrança e colocou o Fluminense em vantagem: 2 a 1.