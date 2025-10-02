fechar
Sport | Notícia

Sport x Fluminense: veja a conversa de Raphael Claus com a equipe de vídeo em lances polêmicos

O Leão da Ilha arrancou um empate por 2 a 2 com o Tricolor, nesta quarta-feira (1º), na Ilha do Retiro, mas segue na lanterna da competição.

Por João Victor Tavares Publicado em 02/10/2025 às 12:11 | Atualizado em 02/10/2025 às 12:16
Raphael Claus &eacute; um dos brasileiros na arbitragem da Copa do Mundo 2022
Raphael Claus é um dos brasileiros na arbitragem da Copa do Mundo 2022 - Cesar Grego/Palmeiras

O Sport demonstrou forte insatisfação com a arbitragem após o confronto diante do Fluminense, realizado na última quarta-feira (01), pelo Campeonato Brasileiro.

As críticas se concentraram em dois lances polêmicos: a falta de expulsão de Ignácio ainda no primeiro tempo e o pênalti assinalado a favor do Tricolor sobre o próprio zagueiro rubro-negro, já na etapa final.

Na manhã desta quinta-feira, a CBF tornou públicos os áudios das conversas entre o árbitro de campo Raphael Claus e o VAR, comandado por Ilbert Estevam da Silva.

Nas comunicações divulgadas, o VAR acionou Raphael Claus em dois momentos decisivos. Confira:

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Primeira intervenção

Aos 43 minutos do primeiro tempo, Kevin Serna avançou pela direita e cruzou para Cano finalizar. Martinelli completou para o gol, mas o VAR entrou em ação para revisar um possível pisão de Ignácio em Barletta no início da jogada.

"Ele pisa no tornozelo do adversário e não tem condições de continuar. Ô, Claus, recomenda uma revisão de possível falta no início da APP (da jogada)" – disse um dos árbitros de vídeo.

"O jogador de branco, a bola desvia nele. Depois há um contato no tornozelo do adversário, que o impossibilita de continuar. Isso é o que você vai ver" – explicou o VAR.

Ilbert Estevam da Silva reforçou: "Não entendo como jogo brusco grave, mas entendo como falta, porque há desvio na bola e o contato posterior impede a continuidade da jogada."

Raphael Claus confirmou: "Para mim, já está claro, bateu, ok. Vou sair com falta mesmo."

A decisão anulou o gol do Fluminense e gerou comemoração imediata da torcida rubro-negra ao ver a falta exibida no telão.

Ignácio recebeu cartão amarelo, mas a diretoria do Sport reclamou, pedindo a expulsão. O placar seguiu 0 a 0.

Melhores momentos de Sport 2x2 Fluminense

Segunda intervenção

Aos 32 minutos do segundo tempo, com o placar em 1 a 1, Ignacio foi derrubado por Luan Cândido dentro da área. Raphael Claus marcou falta do zagueiro do Sport em Pablo, no início da jogada, mas o VAR entrou em ação.

"O penal está claro, mas quero ver a possível falta. Não consigo ver esse puxão... Se não foi falta, é pênalti" – analisou o VAR.

"Claus, a sua marcação é de falta no início da jogada?" – perguntou a cabine.

"Falta no Pablo, falta no Pablo" – respondeu o árbitro.

Ilbert Estevam discordou: "Tem uma mão no Pablo, mas sem impacto. Posteriormente temos uma ação de penal."

O VAR mostrou as imagens: "O jogador deixa o corpo cair para trás sem nenhum impacto."

"É o Pablo que segura a mão dele... nada. Ok." – disse Claus.

Na sequência, a cabine apresentou o contato dentro da área: "O jogador entra no movimento de corrida, calça o adversário com o joelho, fazendo um ‘trança pé’."

"Pênalti. Então vou sair com tiro penal, sem cartão, ok?" – decidiu Claus.

John Kennedy converteu a cobrança e colocou o Fluminense em vantagem: 2 a 1.

Leia também

"Não desistir jamais", diz Lucas Lima sobre luta do Sport contra rebaixamento na Série A
Difícil Missão

"Não desistir jamais", diz Lucas Lima sobre luta do Sport contra rebaixamento na Série A
Sport: Daniel Paulista possui dúvida na lateral direita para jogo contra Cruzeiro
Leão

Sport: Daniel Paulista possui dúvida na lateral direita para jogo contra Cruzeiro

Compartilhe

Tags