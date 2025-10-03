fechar
Técnico do Cruzeiro exige vitória sobre o Sport: "Só vale se fizermos três pontos"

Após empate diante do Flamengo, no Maracanã, Leonardo Jardim celebra resultado, mas destaca necessidade de vitória diante do Leão da Ilha

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 03/10/2025 às 17:19
Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro
Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro - Reprodução/ Cruzeiro

Após o empate diante do Flamengo, no Maracanã, por 0 a 0, o técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, valorizou o resultado, mas exigiu uma vitória sobre o Sport.

O confronto será disputado no próximo domingo (05), às 20h30 (Horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 27ª rodada do Brasileirão.

Para o treinador, o empate contra o clube carioca só será válido para a equipe cruzeirense, que briga pelo título do Brasileirão, caso o time vença o duelo contra o Leão da Ilha.

"Estamos satisfeitos, mas eu disse aos jogadores que este ponto só vai valer se no próximo domingo, contra o Sport, tivermos a capacidade de fazer três pontos.", disse Leonardo Jardim.

Para o duelo contra o Leão da Ilha, o comandante português não poderá com peças importantes do elenco da Raposa.

O lateral-direito William, expulso na rodada anterior, está fora da partida. Além disso, o zagueiro Fabrício Bruno, o volante Lucas Romero e o centroavante Kaio Jorge estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Todos os jogadores são titulares da Raposa.

O Cruzeiro é o terceiro colocado do Brasileirão, com 51 pontos. Por outro lado, o Leão da Ilha está na lanterna, com apenas 15 pontos.

Difícil Missão

Leão

