Técnico do Cruzeiro exige vitória sobre o Sport: "Só vale se fizermos três pontos"

Após empate diante do Flamengo, no Maracanã, Leonardo Jardim celebra resultado, mas destaca necessidade de vitória diante do Leão da Ilha

Após o empate diante do Flamengo, no Maracanã, por 0 a 0, o técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, valorizou o resultado, mas exigiu uma vitória sobre o Sport.

O confronto será disputado no próximo domingo (05), às 20h30 (Horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 27ª rodada do Brasileirão.

Para o treinador, o empate contra o clube carioca só será válido para a equipe cruzeirense, que briga pelo título do Brasileirão, caso o time vença o duelo contra o Leão da Ilha.

"Estamos satisfeitos, mas eu disse aos jogadores que este ponto só vai valer se no próximo domingo, contra o Sport, tivermos a capacidade de fazer três pontos.", disse Leonardo Jardim.



Cruzeiro terá desfalques importantes contra o Sport

Para o duelo contra o Leão da Ilha, o comandante português não poderá com peças importantes do elenco da Raposa.

O lateral-direito William, expulso na rodada anterior, está fora da partida. Além disso, o zagueiro Fabrício Bruno, o volante Lucas Romero e o centroavante Kaio Jorge estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Todos os jogadores são titulares da Raposa.

O Cruzeiro é o terceiro colocado do Brasileirão, com 51 pontos. Por outro lado, o Leão da Ilha está na lanterna, com apenas 15 pontos.