O que o Náutico precisa para conquistar o acesso à Série B? Entenda as contas!
Apesar do empate com o Guarani na penúltima rodada, o Timbu chegou vivo na última rodada do Quadrangular Final da Série C do Campeonato Brasileiro
O Náutico chegou vivo na última rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Depois do empate com o Guarani, neste sábado (4), o Timbu ainda possui chance de conquistar o acesso à Série B. Porém, não depende apenas de si.
O que o Náutico precisa para conquistar o acesso à Série B?
Para conquistar o acesso, o Náutico precisa vencer o último jogo da temporada. Só o triunfo sobre o Brusque interessa na próxima partida.
Vencendo o jogo, o Timbu precisa torcer por uma derrota do Guarani no clássico contra a Ponte Preta na última rodada. Se o Bugre empatar com a Ponte Preta, o time alvirrubro tem que tirar três gols de diferença de saldo.
No momento, o Náutico possui cinco pontos e menos dois gols de saldo. Já o Guarani tem sete pontos e apenas um gol de saldo.
Tabela da última rodada da Série C
Sábado (11/10)
- Caxias x Floresta
- Londrina x São Bernardo
- Ponte Preta x Guarani
- Náutico x Brusque
*Todos os jogos serão realizados a partir das 17h (de Brasília). Tanto os jogos do Grupo B quanto do Grupo C.