Nautico | Notícia

O que o Náutico precisa para conquistar o acesso à Série B? Entenda as contas!

Apesar do empate com o Guarani na penúltima rodada, o Timbu chegou vivo na última rodada do Quadrangular Final da Série C do Campeonato Brasileiro

Por Davi Saboya Publicado em 04/10/2025 às 19:47
Lance do jogo entre Guarani x Náutico pelo Quadrangular Final da Série C
Lance do jogo entre Guarani x Náutico pelo Quadrangular Final da Série C - @rebeca__schumacker

O Náutico chegou vivo na última rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Depois do empate com o Guarani, neste sábado (4), o Timbu ainda possui chance de conquistar o acesso à Série B. Porém, não depende apenas de si.

O que o Náutico precisa para conquistar o acesso à Série B?

Para conquistar o acesso, o Náutico precisa vencer o último jogo da temporada. Só o triunfo sobre o Brusque interessa na próxima partida.

Vencendo o jogo, o Timbu precisa torcer por uma derrota do Guarani no clássico contra a Ponte Preta na última rodada. Se o Bugre empatar com a Ponte Preta, o time alvirrubro tem que tirar três gols de diferença de saldo.

No momento, o Náutico possui cinco pontos e menos dois gols de saldo. Já o Guarani tem sete pontos e apenas um gol de saldo.

Tabela da última rodada da Série C

Sábado (11/10)

  • Caxias x Floresta
  • Londrina x São Bernardo
  • Ponte Preta x Guarani
  • Náutico x Brusque

*Todos os jogos serão realizados a partir das 17h (de Brasília). Tanto os jogos do Grupo B quanto do Grupo C.

