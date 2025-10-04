O que o Náutico precisa para conquistar o acesso à Série B? Entenda as contas!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Apesar do empate com o Guarani na penúltima rodada, o Timbu chegou vivo na última rodada do Quadrangular Final da Série C do Campeonato Brasileiro

O Náutico chegou vivo na última rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Depois do empate com o Guarani, neste sábado (4), o Timbu ainda possui chance de conquistar o acesso à Série B. Porém, não depende apenas de si.

O que o Náutico precisa para conquistar o acesso à Série B?

Para conquistar o acesso, o Náutico precisa vencer o último jogo da temporada. Só o triunfo sobre o Brusque interessa na próxima partida.

Vencendo o jogo, o Timbu precisa torcer por uma derrota do Guarani no clássico contra a Ponte Preta na última rodada. Se o Bugre empatar com a Ponte Preta, o time alvirrubro tem que tirar três gols de diferença de saldo.

No momento, o Náutico possui cinco pontos e menos dois gols de saldo. Já o Guarani tem sete pontos e apenas um gol de saldo.

Tabela da última rodada da Série C

Sábado (11/10)

Caxias x Floresta



Londrina x São Bernardo



Ponte Preta x Guarani



Náutico x Brusque

*Todos os jogos serão realizados a partir das 17h (de Brasília). Tanto os jogos do Grupo B quanto do Grupo C.