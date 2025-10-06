Náutico disputa acesso com Guarani e Brusque; veja cada cenário na rodada final do Quadrandular da Série C 2025
Com a Ponte Preta já garantida na Série B de 2026, o Timbu briga com Guarani e Brusque na última rodada da Terceira Divisão para subir de divisão
A 6ª e última rodada do Quadrangular do Brasileirão Série C promete fortes emoções! No Grupo C, a Ponte Preta já assegurada na Série B 2026. Portanto, restam três equipes por uma vaga.
O Náutico disputa com Guarani e Brusque, mas pelos resultados do último sábado (04/10) não depende de si para subir de divisão. Isso porque o time pernambucano ocupa o 3° lugar.
O Timbu empatou com o Bugre em 1 a 1, chegou aos cinco pontos - dois a menos do que os paulistas - e foi até ultrapassado pelo Quadricolor, que venceu a Macaca por 2 a 1 e subiu para seis.
A definição do acesso será neste sábado (11/10), às 17h (horário de Brasília), em confrontos simultâneos: o alvirrubro joga no Estádio dos Aflitos e terá o clássico campineiro no Moisés Lucarelli.
- 11/10 - 17h - Náutico x Brusque
- 11/10 - 17h - Ponte Preta x Guarani
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Veja os cenários para o Náutico
Se vencer:
- Sobe se o Guarani perder. Caso o Bugre empate, o Náutico precisa tirar a diferença no saldo de gols (-2, contra +1 do Guarani), ou seja, vencer por quatro gols de diferença, ou por três.
Leia também: "Temos que fazer a nossa obrigação", diz técnico Hélio dos Anjos
- Além disso, tem levar vantagem no número de gols marcados (3 contra 6 atualmente).
Se empatar ou perder:
- Não tem mais chances de acesso.
Veja os cenários para o Guarani
Se vencer:
- Sobe e também garante vaga na final.
Se empatar:
- Sobe em caso de empate entre Náutico e Brusque, ou se o Timbu vencer por menos de três gols de diferença (se vencer por exatamente três, o critério será o número de gols marcados).
Se perder:
- Sobe apenas se Náutico e Brusque empatarem, desde que não seja ultrapassado pela equipe de Santa Catariana no saldo de gols (atualmente 1 positivo, contra -1 do clube quadricolor).
Veja os cenários para o Brusque
Se vencer:
- Sobe se o Guarani não vencer a Ponte Preta.
Se empatar:
- Sobe se o Guarani perder por três gols de diferença, ou por dois, desde que o Brusque marque mais gols (atualmente tem 5 contra 6 do verdão da cidade de Campinas, Interior de São Paulo).
Se perder:
- Está fora da disputa pelo acesso.