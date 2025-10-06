fechar
Nautico | Notícia

Náutico disputa acesso com Guarani e Brusque; veja cada cenário na rodada final do Quadrandular da Série C 2025

Com a Ponte Preta já garantida na Série B de 2026, o Timbu briga com Guarani e Brusque na última rodada da Terceira Divisão para subir de divisão

Por Robert Sarmento Publicado em 06/10/2025 às 15:24
Hélio dos Anjos à frente do banco de reservas
Hélio dos Anjos à frente do banco de reservas - Gabriel França/Náutico

A 6ª e última rodada do Quadrangular do Brasileirão Série C promete fortes emoções! No Grupo C, a Ponte Preta já assegurada na Série B 2026. Portanto, restam três equipes por uma vaga.

O Náutico disputa com Guarani e Brusque, mas pelos resultados do último sábado (04/10) não depende de si para subir de divisão. Isso porque o time pernambucano ocupa o 3° lugar.

O Timbu empatou com o Bugre em 1 a 1, chegou aos cinco pontos - dois a menos do que os paulistas - e foi até ultrapassado pelo Quadricolor, que venceu a Macaca por 2 a 1 e subiu para seis.

Leia Também

A definição do acesso será neste sábado (11/10), às 17h (horário de Brasília), em confrontos simultâneos: o alvirrubro joga no Estádio dos Aflitos e terá o clássico campineiro no Moisés Lucarelli.

  • 11/10 - 17h - Náutico x Brusque
  • 11/10 - 17h - Ponte Preta x Guarani

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Veja os cenários para o Náutico

Se vencer:

  • Sobe se o Guarani perder. Caso o Bugre empate, o Náutico precisa tirar a diferença no saldo de gols (-2, contra +1 do Guarani), ou seja, vencer por quatro gols de diferença, ou por três.

Leia também"Temos que fazer a nossa obrigação", diz técnico Hélio dos Anjos

  • Além disso, tem levar vantagem no número de gols marcados (3 contra 6 atualmente).

Se empatar ou perder:

  • Não tem mais chances de acesso.

Veja os cenários para o Guarani

Se vencer:

  • Sobe e também garante vaga na final.

Se empatar:

  • Sobe em caso de empate entre Náutico e Brusque, ou se o Timbu vencer por menos de três gols de diferença (se vencer por exatamente três, o critério será o número de gols marcados).

Se perder:

  • Sobe apenas se Náutico e Brusque empatarem, desde que não seja ultrapassado pela equipe de Santa Catariana no saldo de gols (atualmente 1 positivo, contra -1 do clube quadricolor).

Veja os cenários para o Brusque

Se vencer:

  • Sobe se o Guarani não vencer a Ponte Preta.

Se empatar:

  • Sobe se o Guarani perder por três gols de diferença, ou por dois, desde que o Brusque marque mais gols (atualmente tem 5 contra 6 do verdão da cidade de Campinas, Interior de São Paulo).

Se perder:

  • Está fora da disputa pelo acesso.

Jailton Jr/JC Imagem
Lance do jogo entre Náutico e Guarani na Série C - Jailton Jr/JC Imagem

Leia também

Série C: chances atualizadas de acesso para o Náutico e todos os times na briga pela Série B
Série C

Série C: chances atualizadas de acesso para o Náutico e todos os times na briga pela Série B
"Temos que fazer a nossa obrigação", diz técnico do Náutico sobre chance de acesso na Série C
Último jogo

"Temos que fazer a nossa obrigação", diz técnico do Náutico sobre chance de acesso na Série C

Compartilhe

Tags