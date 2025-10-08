fechar
Nautico | Notícia

Náutico x Brusque: confira a possível escalação do Timbu para o último jogo do ano

Hélio dos Anjos enfrenta desafios para escalar o Náutico, que oscilou no quadrangular e não manteve uma identidade fixa por lesões e mudanças.

Por João Victor Tavares Publicado em 08/10/2025 às 15:07 | Atualizado em 08/10/2025 às 15:15
Samuel Otusanya em comemoração de gol pelo Náutico
Samuel Otusanya em comemoração de gol pelo Náutico - Gabriel França/CNC

O Náutico entra em campo neste sábado para disputar o seu último jogo do ano, com chances de conquistar o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Para isso, o Timbu precisa vencer e ainda torcer por uma vitória da Ponte Preta sobre o Guarani.

O técnico Hélio dos Anjos não terá vida fácil para definir a escalação, já que, ao longo do quadrangular, o time não conseguiu manter uma identidade fixa, alternando formações e jogadores devido a oscilações de desempenho e problemas de lesão.

Para este confronto decisivo, Hélio espera contar com o retorno de um dos pilares da equipe, Vinícius, que se recupera de lesão.

Além disso, o treinador poderá fazer alterações importantes no ataque, escalando Paulo Sérgio ao lado de Bruno Mezenga, promovendo a entrada de Auremir no meio-campo junto com Wenderson ou, ainda, mantendo a base da equipe e apenas substituindo o camisa 9.

Provável escalação do Náutico

Muriel; Arnaldo, Matheus Silva, Carlinhos e Igor Fernandes; Wenderson, Vitinho (auremir) e Lucas Cardoso; Hélio Borges, Vinícius (Igor Bolt) e Paulo Sérgio.

Tabela da 5ª rodada

Sábado (04/10)

  • Guarani 1x1 Náutico
  • 19h30 - Brusque 2x1 Ponte Preta

Domingo (05/10)

  • 16h30 - Floresta 0x1 Londrina
  • 19h - São Bernardo 1x0 Caxias

Veja a classificação da Série C 2025

Grupo B

  • Londrina: 9 pts
  • São Bernardo: 6 pts
  • Floresta: 6 pts
  • Caxias: 3 pts 

Grupo C

  • Ponte Preta: 10 pts - já garantiu o acesso
  • Guarani: 7 pts
  • Náutico: 5 pts
  • Brusque: 3 pts

Última rodada da Série C

Todos os jogos no sábado (11), às 17h

  • Náutico x Brusque
  • Ponte Preta x Guarani
  • Londrina x São Bernardo
  • Caxias x Floresta

