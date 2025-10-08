Náutico x Brusque: confira a possível escalação do Timbu para o último jogo do ano

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Hélio dos Anjos enfrenta desafios para escalar o Náutico, que oscilou no quadrangular e não manteve uma identidade fixa por lesões e mudanças.

O Náutico entra em campo neste sábado para disputar o seu último jogo do ano, com chances de conquistar o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Para isso, o Timbu precisa vencer e ainda torcer por uma vitória da Ponte Preta sobre o Guarani.

O técnico Hélio dos Anjos não terá vida fácil para definir a escalação, já que, ao longo do quadrangular, o time não conseguiu manter uma identidade fixa, alternando formações e jogadores devido a oscilações de desempenho e problemas de lesão.

Para este confronto decisivo, Hélio espera contar com o retorno de um dos pilares da equipe, Vinícius, que se recupera de lesão.

Além disso, o treinador poderá fazer alterações importantes no ataque, escalando Paulo Sérgio ao lado de Bruno Mezenga, promovendo a entrada de Auremir no meio-campo junto com Wenderson ou, ainda, mantendo a base da equipe e apenas substituindo o camisa 9.

Provável escalação do Náutico

Muriel; Arnaldo, Matheus Silva, Carlinhos e Igor Fernandes; Wenderson, Vitinho (auremir) e Lucas Cardoso; Hélio Borges, Vinícius (Igor Bolt) e Paulo Sérgio.

Tabela da 5ª rodada

Sábado (04/10)

Guarani 1x1 Náutico



19h30 - Brusque 2x1 Ponte Preta

Domingo (05/10)

16h30 - Floresta 0x1 Londrina



19h - São Bernardo 1x0 Caxias

Veja a classificação da Série C 2025

Grupo B

Londrina: 9 pts



São Bernardo: 6 pts

Floresta: 6 pts

Caxias: 3 pts

Grupo C

Ponte Preta: 10 pts - já garantiu o acesso



Guarani: 7 pts



Náutico: 5 pts



Brusque: 3 pts

Última rodada da Série C

Todos os jogos no sábado (11), às 17h