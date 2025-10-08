Náutico x Brusque: confira a possível escalação do Timbu para o último jogo do ano
Hélio dos Anjos enfrenta desafios para escalar o Náutico, que oscilou no quadrangular e não manteve uma identidade fixa por lesões e mudanças.
O Náutico entra em campo neste sábado para disputar o seu último jogo do ano, com chances de conquistar o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Para isso, o Timbu precisa vencer e ainda torcer por uma vitória da Ponte Preta sobre o Guarani.
O técnico Hélio dos Anjos não terá vida fácil para definir a escalação, já que, ao longo do quadrangular, o time não conseguiu manter uma identidade fixa, alternando formações e jogadores devido a oscilações de desempenho e problemas de lesão.
Para este confronto decisivo, Hélio espera contar com o retorno de um dos pilares da equipe, Vinícius, que se recupera de lesão.
Além disso, o treinador poderá fazer alterações importantes no ataque, escalando Paulo Sérgio ao lado de Bruno Mezenga, promovendo a entrada de Auremir no meio-campo junto com Wenderson ou, ainda, mantendo a base da equipe e apenas substituindo o camisa 9.
Provável escalação do Náutico
Muriel; Arnaldo, Matheus Silva, Carlinhos e Igor Fernandes; Wenderson, Vitinho (auremir) e Lucas Cardoso; Hélio Borges, Vinícius (Igor Bolt) e Paulo Sérgio.
Tabela da 5ª rodada
Sábado (04/10)
- Guarani 1x1 Náutico
- 19h30 - Brusque 2x1 Ponte Preta
Domingo (05/10)
- 16h30 - Floresta 0x1 Londrina
- 19h - São Bernardo 1x0 Caxias
Veja a classificação da Série C 2025
Grupo B
- Londrina: 9 pts
- São Bernardo: 6 pts
- Floresta: 6 pts
- Caxias: 3 pts
Grupo C
- Ponte Preta: 10 pts - já garantiu o acesso
- Guarani: 7 pts
- Náutico: 5 pts
- Brusque: 3 pts
Última rodada da Série C
Todos os jogos no sábado (11), às 17h
- Náutico x Brusque
- Ponte Preta x Guarani
- Londrina x São Bernardo
- Caxias x Floresta