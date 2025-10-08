Ancelotti esboça formação da seleção brasileira para enfrentar Coreia do Sul

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Brasil entra em campo na próxima sexta-feira (10), contra os coreanos, a partir das 8h (horário de Brasília) no Estádio da Copa do Mundo de Seul

O técnico italiano Carlo Ancelotti começou a esboçar a equipe que enfrenta a Coreia do Sul na próxima sexta-feira (10) em partida amistosa. Em treino realizado nesta quarta-feira (8) no campo anexo do Goyang Stadium, em Seul, o comandante do time canarinho voltou a optar por uma formação muito ofensiva, com quatro jogadores de ataque.

Na atividade desta quarta-feira, o técnico italiano formou a equipe no início do treinamento com: Bento; Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Lucas Paquetá; Estêvão, Matheus Cunha, Vinícius Júnior e Rodrygo.

Duas coisas chamaram muito a atenção nesta formação. Primeiro a presença da dupla Vinicius Júnior e Rodrygo no setor ofensivo. Os dois foram comandados por Ancelotti na época do treinador no Real Madrid (Espanha). Além disso, merece destaque a função que Vinicius Júnior na atividade desta quarta-feira, atuando de forma mais centralizada como jogador de referência do ataque.

Quem deixou claro que está disponível para atuar em qualquer posição do ataque foi Estêvão, do Chelsea.

“No Chelsea está sendo bem frequente [atuar pela direita]. Nos treinos, tenho feito diversas posições de ataque, para buscar mais repertório, ter mais condição de jogo. Já entrei na ponta, no último jogo entrei pelo meio e continuei no meio. Estou aberto a vários tipos de jogos, o que estiver disponível, por dentro ou por fora. Aqui, faço o que for melhor para a seleção brasileira”, declarou o jovem de 18 anos de idade.

O Brasil entra em ação a partir das 8h (horário de Brasília) da próxima sexta-feira no Estádio da Copa do Mundo de Seul, em Seul, para enfrentar a Coreia do Sul, o seu primeiro compromisso na Data Fifa de outubro. Depois será a hora de encarar os japoneses, na próxima terça-feira (14) a partir das 7h30 no Estádio Ajinomoto, em Tóquio.