Copa do Mundo 2026: confira quais países já estão garantidos no torneio

Egito volta ao torneio após ficar de fora da última edição e torna-se a 19ª seleção a "carimbar o passaporte" para EUA, Canadá e México.

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 08/10/2025 às 16:01 | Atualizado em 09/10/2025 às 15:06
Troféu da Copa do Mundo - Fifa / Reprodução

Foi confirmado nesta quarta-feira (08), mais um participante da próxima Copa do Mundo. O Egito venceu o Djibouti, pelas Eliminatórias Africanas, e garantiu a classificação ao torneio mundial.

A competição, que será sediada nos Estados Unidos, Canadá e México, classificados automaticamente por serem os anfitriões, será a primeira no novo formato de 48 seleções.

O Brasil, única seleção a disputar todas as edições da história da Copa do Mundo, também garantiu sua vaga, assim como a atual campeã Argentina.

O torneio será realizado entre os dias 11 de junho e 19 de julho. A partida de abertura será no Estadio Azteca, na Cidade do México, enquanto a grande decisão será no MetLife Stadium, em East Rutherford, região metropolitana de Nova Jersey.

Confira todos os países garantidos na próxima Copa do Mundo

Anfitriões

  • Canadá
  • Estados Unidos
  • México

Ásia

  • Japão
  • Irã
  • Uzbequistão
  • Coreia do Sul
  • Jordânia
  • Austrália

Oceania

  • Nova Zelândia

América do Sul

  • Argentina
  • Brasil
  • Equador
  • Colômbia
  • Uruguai
  • Paraguai

África

  • Marrocos
  • Tunísia
  • Egito
  • Argélia

Cidades-sede da Copa do Mundo 2026

Estados Unidos

  • Atlanta – Mercedes-Benz Stadium – 71.000
  • Boston (Foxborough) – Gillette Stadium – 65.000
  • Dallas/Arlington – AT&T Stadium – 92.000
  • Houston – NRG Stadium – 72.000
  • Kansas City – Arrowhead Stadium – 76.000
  • Los Angeles (Inglewood) – SoFi Stadium – 70.000
  • Miami – Hard Rock Stadium – 65.000
  • New York/New Jersey (East Rutherford) – MetLife Stadium – 82.500
  • Philadelphia – Lincoln Financial Field – 69.000
  • San Francisco/Bay Area (Santa Clara) – Levi’s Stadium – 70.000
  • Seattle – Lumen Field – 68.000

Canadá

  • Toronto – BMO Field será expandido – 45.000 (em expansão)
  • Vancouver – BC Place – 54.500

México

  • Cidade do México – Estádio Azteca – 87.500
  • Guadalajara – Estádio Akron – 48.000
  • Monterrey – Estádio BBVA – 53.500

