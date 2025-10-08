Copa do Mundo: confira todos os campeões da história do Mundial

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em 2026, uma nova seleção levantará a Taça. Até lá, relembre os maiores campeões e curiosidades da história do torneio mais querido do futebol.

Em mais de 200 edições da Copa do Mundo, apenas oito seleções conquistaram o título. O Brasil, que nunca ficou de fora de nenhuma edição, segue como o maior campeão, com cinco taças. O título mais recente, em 2022, ficou com a Argentina.

Atrás do pentacampeonato brasileiro, Itália e Alemanha aparecem como as seleções com mais conquistas, ambas com quatro títulos cada.

No próxima edição de 2026, saberemos qual seleção erguerá a Taça do Mundo — repetindo glórias ou conquistando o feito pela primeira vez.

Até lá, vale relembrar os maiores campeões da história do torneio e algumas curiosidades marcantes sobre cada vitória.

Todos os Campeões da história da Copa do Mundo

Brasil – 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 - 5 títulos

– 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 - 5 títulos Alemanha – 1954, 1974, 1990 (como Alemanha Ocidental), 2014 - 4 títulos

– 1954, 1974, 1990 (como Alemanha Ocidental), 2014 - 4 títulos Itália – 1934, 1938, 1982, 2006 - 4 títulos

– 1934, 1938, 1982, 2006 - 4 títulos Argentina – 1978, 1986, 2022 - 3 títulos

– 1978, 1986, 2022 - 3 títulos Uruguai – 1930, 1950 - 2 títulos

– 1930, 1950 - 2 títulos França – 1998, 2018 - 2 títulos

– 1998, 2018 - 2 títulos Inglaterra – 1966 - 1 título

– 1966 - 1 título Espanha – 2010 - 1 título

Quem é o maior artilheiro de todas as Copas do Mundo?

O maior artilheiro de todas as Copas do Mundo é o atacante Miroslav Klose, com 16 gols marcados pela seleção alemã.

Ele se tornou o maior artilheiro da história com o elenco que venceu a Copa do Mundo 2014, sediada no Brasil.

Em segundo lugar entre os maiores goleadores da Copa está o jogador brasileiro Ronaldo "Fenômeno", com 15 gols.