fechar
Selecao brasileira | Notícia

Copa do Mundo: confira todos os campeões da história do Mundial

Em 2026, uma nova seleção levantará a Taça. Até lá, relembre os maiores campeões e curiosidades da história do torneio mais querido do futebol.

Por João Victor Tavares Publicado em 08/10/2025 às 16:34
Troféu da Copa do Mundo 2026
Troféu da Copa do Mundo 2026 - Reprodução / Fifa

Em mais de 200 edições da Copa do Mundo, apenas oito seleções conquistaram o título. O Brasil, que nunca ficou de fora de nenhuma edição, segue como o maior campeão, com cinco taças. O título mais recente, em 2022, ficou com a Argentina.

Atrás do pentacampeonato brasileiro, Itália e Alemanha aparecem como as seleções com mais conquistas, ambas com quatro títulos cada.

No próxima edição de 2026, saberemos qual seleção erguerá a Taça do Mundo — repetindo glórias ou conquistando o feito pela primeira vez.

Até lá, vale relembrar os maiores campeões da história do torneio e algumas curiosidades marcantes sobre cada vitória.

Todos os Campeões da história da Copa do Mundo

  • Brasil – 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 - 5 títulos
  • Alemanha – 1954, 1974, 1990 (como Alemanha Ocidental), 2014 - 4 títulos
  • Itália – 1934, 1938, 1982, 2006 - 4 títulos
  • Argentina – 1978, 1986, 2022 - 3 títulos
  • Uruguai – 1930, 1950 - 2 títulos
  • França – 1998, 2018 - 2 títulos
  • Inglaterra – 1966 - 1 título
  • Espanha – 2010 - 1 título

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Quem é o maior artilheiro de todas as Copas do Mundo?

O maior artilheiro de todas as Copas do Mundo é o atacante Miroslav Klose, com 16 gols marcados pela seleção alemã.

Ele se tornou o maior artilheiro da história com o elenco que venceu a Copa do Mundo 2014, sediada no Brasil.

Em segundo lugar entre os maiores goleadores da Copa está o jogador brasileiro Ronaldo "Fenômeno", com 15 gols.

Leia também

Copa do Mundo 2026: confira quais países já estão garantidos no torneio
Copa do Mundo

Copa do Mundo 2026: confira quais países já estão garantidos no torneio
Copa do Mundo 2026: Confira os países que podem garantir a vaga na competição nesta Data FIFA
Copa do Mundo

Copa do Mundo 2026: Confira os países que podem garantir a vaga na competição nesta Data FIFA

Compartilhe

Tags