Copa do Mundo: confira todos os campeões da história do Mundial
Em 2026, uma nova seleção levantará a Taça. Até lá, relembre os maiores campeões e curiosidades da história do torneio mais querido do futebol.
Em mais de 200 edições da Copa do Mundo, apenas oito seleções conquistaram o título. O Brasil, que nunca ficou de fora de nenhuma edição, segue como o maior campeão, com cinco taças. O título mais recente, em 2022, ficou com a Argentina.
Atrás do pentacampeonato brasileiro, Itália e Alemanha aparecem como as seleções com mais conquistas, ambas com quatro títulos cada.
No próxima edição de 2026, saberemos qual seleção erguerá a Taça do Mundo — repetindo glórias ou conquistando o feito pela primeira vez.
Até lá, vale relembrar os maiores campeões da história do torneio e algumas curiosidades marcantes sobre cada vitória.
Todos os Campeões da história da Copa do Mundo
- Brasil – 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 - 5 títulos
- Alemanha – 1954, 1974, 1990 (como Alemanha Ocidental), 2014 - 4 títulos
- Itália – 1934, 1938, 1982, 2006 - 4 títulos
- Argentina – 1978, 1986, 2022 - 3 títulos
- Uruguai – 1930, 1950 - 2 títulos
- França – 1998, 2018 - 2 títulos
- Inglaterra – 1966 - 1 título
- Espanha – 2010 - 1 título
Quem é o maior artilheiro de todas as Copas do Mundo?
O maior artilheiro de todas as Copas do Mundo é o atacante Miroslav Klose, com 16 gols marcados pela seleção alemã.
Ele se tornou o maior artilheiro da história com o elenco que venceu a Copa do Mundo 2014, sediada no Brasil.
Em segundo lugar entre os maiores goleadores da Copa está o jogador brasileiro Ronaldo "Fenômeno", com 15 gols.