Selecao brasileira | Notícia

Copa do Mundo Sub-20: confira a tabela completa e a situação do Brasil

Seleção Brasileira pode ser eliminada ainda na fase de grupos após derrota vexatória diante de Marrocos, pelo placar de 2 a 1, na segunda rodada

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 02/10/2025 às 14:05
Imagem do duelo entre Marrocos x Brasil, pela Copa do Mundo sub-20 2025
Imagem do duelo entre Marrocos x Brasil, pela Copa do Mundo sub-20 2025 - Reprodução: Buda Mendes/FIFA

A Seleção Brasileira Sub-20 vive situação complicada na Copa do Mundo. A Amarelinha foi derrotada na segunda rodada da competição, diante de Marrocos, por 2 a 1, e precisa vencer para encaminhar a classificação.

Com apenas 1 ponto na competição, o Brasil ocupa a terceira colocação no Grupo C, à frente da Espanha, próxima adversária da Seleção Brasileira.

O Brasil pode até se classificar com um empate, devido à possibilidade da classificação dos melhores terceiros colocados. No entanto, seria necessária uma combinação de resultados.

Confira a classificação dos grupos da Copa do Mundo Sub-20

Grupo A

Seleção Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra Saldo
Japão sub-20 6 2 2 0 0 4 0 +4
Chile sub-20 3 2 1 0 1 2 3 -1
Nova Zelândia sub-20 3 2 1 0 1 3 3 0
Egito sub-20 0 2 0 0 2 1 4 -3

Grupo B

Seleção Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra Saldo
Ucrânia sub-20 4 2 1 1 0 3 2 +1
Paraguai sub-20 4 2 1 1 0 3 2 +1
Panamá sub-20 1 2 0 1 1 3 4 -1
Coreia do Sul sub-20 1 2 0 1 1 1 2 -1

Grupo C

Seleção Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra Saldo
Marrocos sub-20 6 2 2 0 0 4 1 +3
México sub-20 2 2 0 2 0 4 4 0
Brasil sub-20 1 2 0 1 1 3 4 -1
Espanha sub-20 1 2 0 1 1 2 4 -2

Grupo D

Seleção Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra Saldo
Argentina sub-20 6 2 2 0 0 7 2 +5
Itália sub-20 4 2 1 1 0 3 2 +1
Cuba sub-20 1 2 0 1 1 3 5 -2
Austrália sub-20 0 2 0 0 2 1 5 -4

Grupo E

Seleção Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra Saldo
Estados Unidos sub-20 3 1 1 0 0 9 1 +8
França sub-20 3 1 1 0 0 2 1 +1
África do Sul sub-20 0 1 0 0 1 1 2 -1
Nova Caledônia sub-20 0 1 0 0 1 1 9 -8

Grupo F

Seleção Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra Saldo
Colômbia sub-20 3 1 1 0 0 1 0 +1
Noruega sub-20 3 1 1 0 0 1 0 +1
Arábia Saudita sub-20 0 1 0 0 1 0 1 -1
Nigéria sub-20 0 1 0 0 1 0 1 -1

