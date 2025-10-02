fechar
Serie B | Notícia

Série B: confira as chances de rebaixamento de cada time

Lanterna, Paysandu está praticamente rebaixado ao final da 29ª rodada. Briga contra a degola segue acirrada. Série B terá 8 rodadas até o término

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 02/10/2025 às 13:45
Taça da Série B 2025
Taça da Série B 2025 - Reprodução/ CBF

A reta final da Série B do Campeonato Brasileiro promete fortes emoções, não apenas na luta pelo acesso, mas também na briga contra o rebaixamento.

Segundo as projeções estatísticas mais recentes produzidas pela UFMG, alguns clubes já convivem com altas probabilidades de queda, enquanto outros ainda lutam para escapar da zona da degola.

O Paysandu aparece como o clube mais ameaçado, com 94,2% de chance de rebaixamento, o time paraense precisa de uma arrancada quase perfeita para evitar a Série C em 2026.

Na sequência, o Amazonas surge com 89,8%, além do Botafogo-SP, que tem 76,8% de risco. Ainda na atual configuração da zona de rebaixamento, o Volta Redonda está com 69,1% de chances de queda.

Confira as chances de rebaixamento das equipes da Série B

  • Paysandu – 94,2%
  • Amazonas – 89,8%
  • Botafogo-SP – 76,8%
  • Volta Redonda – 69,1%
  • Athletic-MG – 34,9%
  • América-MG – 21,2%
  • Ferroviária-SP – 9,7%
  • Vila Nova – 2,1%
  • Operário-PR – 0,88%
  • Avaí – 0,69%
  • CRB – 0,34%
  • Remo – 0,11%
  • Atlético-GO – 0,046%
  • Chapecoense – 0,004%

Leia Também

Clubes que não possuem nenhuma chance de rebaixamento

  • Cuiabá
  • Novorizontino
  • Goiás
  • Coritiba
  • Criciúma
  • Athletico-PR

Classificação atualizada da Série B

Rank Clube Pontos PJ VIT E DER GM GC SG
1 Coritiba 50 29 14 8 7 30 19 11
2 Goiás 50 29 14 8 7 34 26 8
3 Criciúma 49 29 14 7 8 38 25 13
4 Athletico-PR 48 29 14 6 9 43 36 7
5 Novorizontino 47 29 12 11 6 32 26 6
6 Cuiabá 45 29 12 9 8 36 33 3
7 Chapecoense 44 29 13 5 11 41 30 11
8 Remo 42 29 10 12 7 33 28 5
9 Atlético-GO 42 29 10 12 7 31 28 3
10 CRB 40 29 12 4 13 33 30 3
11 Avaí 40 29 10 10 9 36 32 4
12 Operário 39 29 10 9 10 31 28 3
13 Vila Nova 38 29 10 8 11 29 31 -2
14 Ferroviária 36 29 8 12 9 33 36 -3
15 América-MG 33 29 9 6 14 29 35 -6
16 Athletic 32 29 9 5 15 30 40 -10
17 Volta Redonda 30 29 7 9 13 19 31 -12
18 Botafogo SP 29 29 7 8 14 25 44 -19
19 Amazonas FC 27 29 6 9 14 29 44 -15
20 Paysandu 25 29 5 10 14 25 35 -10

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Coritiba x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Série B

Coritiba x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Classificação da Série B 2025 atualizada após a 29ª rodada: veja a tabela completa
Série B

Classificação da Série B 2025 atualizada após a 29ª rodada: veja a tabela completa

Compartilhe

Tags