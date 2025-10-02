Série B: confira as chances de rebaixamento de cada time

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Lanterna, Paysandu está praticamente rebaixado ao final da 29ª rodada. Briga contra a degola segue acirrada. Série B terá 8 rodadas até o término

A reta final da Série B do Campeonato Brasileiro promete fortes emoções, não apenas na luta pelo acesso, mas também na briga contra o rebaixamento.

Segundo as projeções estatísticas mais recentes produzidas pela UFMG, alguns clubes já convivem com altas probabilidades de queda, enquanto outros ainda lutam para escapar da zona da degola.

O Paysandu aparece como o clube mais ameaçado, com 94,2% de chance de rebaixamento, o time paraense precisa de uma arrancada quase perfeita para evitar a Série C em 2026.

Na sequência, o Amazonas surge com 89,8%, além do Botafogo-SP, que tem 76,8% de risco. Ainda na atual configuração da zona de rebaixamento, o Volta Redonda está com 69,1% de chances de queda.

Confira as chances de rebaixamento das equipes da Série B

Paysandu – 94,2%

Amazonas – 89,8%

Botafogo-SP – 76,8%

Volta Redonda – 69,1%

Athletic-MG – 34,9%

América-MG – 21,2%

Ferroviária-SP – 9,7%

Vila Nova – 2,1%

Operário-PR – 0,88%

Avaí – 0,69%

CRB – 0,34%

Remo – 0,11%

Atlético-GO – 0,046%

Chapecoense – 0,004%

Clubes que não possuem nenhuma chance de rebaixamento

Cuiabá

Novorizontino

Goiás

Coritiba

Criciúma

Athletico-PR

Classificação atualizada da Série B