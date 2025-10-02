Série B: confira as chances de rebaixamento de cada time
Lanterna, Paysandu está praticamente rebaixado ao final da 29ª rodada. Briga contra a degola segue acirrada. Série B terá 8 rodadas até o término
A reta final da Série B do Campeonato Brasileiro promete fortes emoções, não apenas na luta pelo acesso, mas também na briga contra o rebaixamento.
Segundo as projeções estatísticas mais recentes produzidas pela UFMG, alguns clubes já convivem com altas probabilidades de queda, enquanto outros ainda lutam para escapar da zona da degola.
O Paysandu aparece como o clube mais ameaçado, com 94,2% de chance de rebaixamento, o time paraense precisa de uma arrancada quase perfeita para evitar a Série C em 2026.
Na sequência, o Amazonas surge com 89,8%, além do Botafogo-SP, que tem 76,8% de risco. Ainda na atual configuração da zona de rebaixamento, o Volta Redonda está com 69,1% de chances de queda.
Confira as chances de rebaixamento das equipes da Série B
- Paysandu – 94,2%
- Amazonas – 89,8%
- Botafogo-SP – 76,8%
- Volta Redonda – 69,1%
- Athletic-MG – 34,9%
- América-MG – 21,2%
- Ferroviária-SP – 9,7%
- Vila Nova – 2,1%
- Operário-PR – 0,88%
- Avaí – 0,69%
- CRB – 0,34%
- Remo – 0,11%
- Atlético-GO – 0,046%
- Chapecoense – 0,004%
Clubes que não possuem nenhuma chance de rebaixamento
- Cuiabá
- Novorizontino
- Goiás
- Coritiba
- Criciúma
- Athletico-PR
Classificação atualizada da Série B
|Rank
|Clube
|Pontos
|PJ
|VIT
|E
|DER
|GM
|GC
|SG
|1
|Coritiba
|50
|29
|14
|8
|7
|30
|19
|11
|2
|Goiás
|50
|29
|14
|8
|7
|34
|26
|8
|3
|Criciúma
|49
|29
|14
|7
|8
|38
|25
|13
|4
|Athletico-PR
|48
|29
|14
|6
|9
|43
|36
|7
|5
|Novorizontino
|47
|29
|12
|11
|6
|32
|26
|6
|6
|Cuiabá
|45
|29
|12
|9
|8
|36
|33
|3
|7
|Chapecoense
|44
|29
|13
|5
|11
|41
|30
|11
|8
|Remo
|42
|29
|10
|12
|7
|33
|28
|5
|9
|Atlético-GO
|42
|29
|10
|12
|7
|31
|28
|3
|10
|CRB
|40
|29
|12
|4
|13
|33
|30
|3
|11
|Avaí
|40
|29
|10
|10
|9
|36
|32
|4
|12
|Operário
|39
|29
|10
|9
|10
|31
|28
|3
|13
|Vila Nova
|38
|29
|10
|8
|11
|29
|31
|-2
|14
|Ferroviária
|36
|29
|8
|12
|9
|33
|36
|-3
|15
|América-MG
|33
|29
|9
|6
|14
|29
|35
|-6
|16
|Athletic
|32
|29
|9
|5
|15
|30
|40
|-10
|17
|Volta Redonda
|30
|29
|7
|9
|13
|19
|31
|-12
|18
|Botafogo SP
|29
|29
|7
|8
|14
|25
|44
|-19
|19
|Amazonas FC
|27
|29
|6
|9
|14
|29
|44
|-15
|20
|Paysandu
|25
|29
|5
|10
|14
|25
|35
|-10