Classificação da Série B 2025 atualizada após a 29ª rodada: veja a tabela completa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A equipe do Coxa lidera a Série B com 50 pontos, seguido por Goiás (50). Criciúma com 49 e Athletico-PR que completa o G-4 com 48 pontos.

A Série B 2025 entra em sua reta decisiva com a realização da 29ª rodada, que promete mexer diretamente na briga pelo acesso à elite e também na luta contra o rebaixamento.

A competição segue equilibrada, com diversas equipes ainda sonhando em conquistar uma vaga na Série A em 2026.

No topo da tabela, o Coritiba assumiu a liderança, somando 50 pontos após vitória recente e mostrando regularidade ao longo do campeonato. Logo atrás, com a mesma pontuação, aparece o Goiás, que também mantém chances de brigar pelo topo da tabela.

Na terceira colocação está o Criciúma, com 49 pontos, embalado por uma boa sequência de resultados. Fechando o G-4, o Athletico-PR soma 48 pontos e se mantém firme na briga direta pelas vagas de acesso.

Fora do grupo dos quatro primeiros, Novorizontino (47 pontos), Cuiabá (45) e Chapecoense (44) seguem pressionando de perto, garantindo que a disputa pelo G-4 permaneça intensa até o fim do campeonato.

Enquanto isso, na parte de baixo da tabela, a situação preocupa. Volta Redonda, Botafogo-SP, Amazonas FC e Paysandu ocupam a zona de rebaixamento e precisam reagir rapidamente para evitar a queda à Série C.

Com apenas dez rodadas restantes, cada ponto se torna decisivo, e a expectativa é de um desfecho emocionante, com brigas acirradas tanto pelo acesso quanto para escapar do descenso.

Série B 2025 - Classificação (29ª Rodada)