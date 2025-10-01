fechar
Serie B |

Classificação da Série B 2025 atualizada após a 29ª rodada: veja a tabela completa

A equipe do Coxa lidera a Série B com 50 pontos, seguido por Goiás (50). Criciúma com 49 e Athletico-PR que completa o G-4 com 48 pontos.

Por João Victor Tavares Publicado em 01/10/2025 às 14:04
Taça da Série B 2025
Taça da Série B 2025 - Reprodução/ CBF

A Série B 2025 entra em sua reta decisiva com a realização da 29ª rodada, que promete mexer diretamente na briga pelo acesso à elite e também na luta contra o rebaixamento.

A competição segue equilibrada, com diversas equipes ainda sonhando em conquistar uma vaga na Série A em 2026.

No topo da tabela, o Coritiba assumiu a liderança, somando 50 pontos após vitória recente e mostrando regularidade ao longo do campeonato. Logo atrás, com a mesma pontuação, aparece o Goiás, que também mantém chances de brigar pelo topo da tabela.

Na terceira colocação está o Criciúma, com 49 pontos, embalado por uma boa sequência de resultados. Fechando o G-4, o Athletico-PR soma 48 pontos e se mantém firme na briga direta pelas vagas de acesso.

Fora do grupo dos quatro primeiros, Novorizontino (47 pontos), Cuiabá (45) e Chapecoense (44) seguem pressionando de perto, garantindo que a disputa pelo G-4 permaneça intensa até o fim do campeonato.

Enquanto isso, na parte de baixo da tabela, a situação preocupa. Volta Redonda, Botafogo-SP, Amazonas FC e Paysandu ocupam a zona de rebaixamento e precisam reagir rapidamente para evitar a queda à Série C.

Com apenas dez rodadas restantes, cada ponto se torna decisivo, e a expectativa é de um desfecho emocionante, com brigas acirradas tanto pelo acesso quanto para escapar do descenso.

Série B 2025 - Classificação (29ª Rodada)

Rank Clube Pontos PJ VIT E DER GM GC SG
1 Coritiba 50 29 14 8 7 30 19 11
2 Goiás 50 29 14 8 7 34 26 8
3 Criciúma 49 29 14 7 8 38 25 13
4 Athletico-PR 48 29 14 6 9 43 36 7
5 Novorizontino 47 29 12 11 6 32 26 6
6 Cuiabá 45 29 12 9 8 36 33 3
7 Chapecoense 44 29 13 5 11 41 30 11
8 Remo 42 29 10 12 7 33 28 5
9 Atlético-GO 42 29 10 12 7 31 28 3
10 CRB 40 29 12 4 13 33 30 3
11 Avaí 40 29 10 10 9 36 32 4
12 Operário 39 29 10 9 10 31 28 3
13 Vila Nova 38 29 10 8 11 29 31 -2
14 Ferroviária 36 29 8 12 9 33 36 -3
15 América-MG 33 29 9 6 14 29 35 -6
16 Athletic 32 29 9 5 15 30 40 -10
17 Volta Redonda 30 29 7 9 13 19 31 -12
18 Botafogo SP 29 29 7 8 14 25 44 -19
19 Amazonas FC 27 29 6 9 14 29 44 -15
20 Paysandu 25 29 5 10 14 25 35 -10

