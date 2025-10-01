Classificação da Série B 2025 atualizada após a 29ª rodada: veja a tabela completa
A equipe do Coxa lidera a Série B com 50 pontos, seguido por Goiás (50). Criciúma com 49 e Athletico-PR que completa o G-4 com 48 pontos.
A Série B 2025 entra em sua reta decisiva com a realização da 29ª rodada, que promete mexer diretamente na briga pelo acesso à elite e também na luta contra o rebaixamento.
A competição segue equilibrada, com diversas equipes ainda sonhando em conquistar uma vaga na Série A em 2026.
No topo da tabela, o Coritiba assumiu a liderança, somando 50 pontos após vitória recente e mostrando regularidade ao longo do campeonato. Logo atrás, com a mesma pontuação, aparece o Goiás, que também mantém chances de brigar pelo topo da tabela.
Na terceira colocação está o Criciúma, com 49 pontos, embalado por uma boa sequência de resultados. Fechando o G-4, o Athletico-PR soma 48 pontos e se mantém firme na briga direta pelas vagas de acesso.
Fora do grupo dos quatro primeiros, Novorizontino (47 pontos), Cuiabá (45) e Chapecoense (44) seguem pressionando de perto, garantindo que a disputa pelo G-4 permaneça intensa até o fim do campeonato.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Enquanto isso, na parte de baixo da tabela, a situação preocupa. Volta Redonda, Botafogo-SP, Amazonas FC e Paysandu ocupam a zona de rebaixamento e precisam reagir rapidamente para evitar a queda à Série C.
Com apenas dez rodadas restantes, cada ponto se torna decisivo, e a expectativa é de um desfecho emocionante, com brigas acirradas tanto pelo acesso quanto para escapar do descenso.
Série B 2025 - Classificação (29ª Rodada)
|Rank
|Clube
|Pontos
|PJ
|VIT
|E
|DER
|GM
|GC
|SG
|1
|Coritiba
|50
|29
|14
|8
|7
|30
|19
|11
|2
|Goiás
|50
|29
|14
|8
|7
|34
|26
|8
|3
|Criciúma
|49
|29
|14
|7
|8
|38
|25
|13
|4
|Athletico-PR
|48
|29
|14
|6
|9
|43
|36
|7
|5
|Novorizontino
|47
|29
|12
|11
|6
|32
|26
|6
|6
|Cuiabá
|45
|29
|12
|9
|8
|36
|33
|3
|7
|Chapecoense
|44
|29
|13
|5
|11
|41
|30
|11
|8
|Remo
|42
|29
|10
|12
|7
|33
|28
|5
|9
|Atlético-GO
|42
|29
|10
|12
|7
|31
|28
|3
|10
|CRB
|40
|29
|12
|4
|13
|33
|30
|3
|11
|Avaí
|40
|29
|10
|10
|9
|36
|32
|4
|12
|Operário
|39
|29
|10
|9
|10
|31
|28
|3
|13
|Vila Nova
|38
|29
|10
|8
|11
|29
|31
|-2
|14
|Ferroviária
|36
|29
|8
|12
|9
|33
|36
|-3
|15
|América-MG
|33
|29
|9
|6
|14
|29
|35
|-6
|16
|Athletic
|32
|29
|9
|5
|15
|30
|40
|-10
|17
|Volta Redonda
|30
|29
|7
|9
|13
|19
|31
|-12
|18
|Botafogo SP
|29
|29
|7
|8
|14
|25
|44
|-19
|19
|Amazonas FC
|27
|29
|6
|9
|14
|29
|44
|-15
|20
|Paysandu
|25
|29
|5
|10
|14
|25
|35
|-10